騙徒騎劫WhatsApp帳戶再用AI變聲　呃走價值高達$1.45億泰達幣

隨着人工智能（AI）逐漸普及，相關技術亦成為不法分子的歛財之機。除網上購物、情緣、投資騙案，警方更揭發有騙徒利用AI聲紋技術，騙走值達1.45憶元的加密貨幣。本月中，一名事主擬向內地公司，購入一批加密貨幣挖礦機，雙方以WhatsApp洽談後，事主收到疑似對方公司財務經理的語音訊息，按指示先後3次將總值約1.45億元的泰達幣（USDT），存入指定的加密貨幣錢包。



惟真正的財務經理其後催促事主入款，事主才驚悉中計。警方經調查後發現，該公司的財務經理，曾經在手提電腦上進入虛假的WhatsApp頁面，懷疑其WhatsApp帳戶因此被盜用，騙徒再以AI模仿財務經理聲紋，製作語音訊息，成功詐騙。



有騙徒盜用WhatsApp帳號，再用AI聲紋技術冒充他人，騙走值1.45億元加密貨幣。（facebook／CyberDefender 守網者）

截至前日（24日）的過去一個星期，除了上述的巨額網上戶口盜用騙案，亦有多宗網上騙案，其中包括網上購物騙案，損失最高一宗約150萬元；而網上情緣騙案最高一宗損失金額為約178萬元；另外最高損失的網上投資騙案，金額達3,900萬元。

警方提醒，農曆新年將至，騙徒勢將空群而出，市民應注意各類型網上騙案，並提高警覺，過數前先以其他方式同對方再次確認，亦可透過守網者網站（https://CyberDefender.hk) 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入對方電話號碼及銀行帳號等作檢查。