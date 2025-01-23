警拘13人涉演唱會騙案兼洗黑錢$2200萬　有人買544張劉德華失64萬

警方網罪科聯同多個總區的刑事單位，一連兩日（22至23日）針對本地網上購物詐騙展開代號「王將」的拘捕行動，共拘捕13名本地人士，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。涉案集團牽涉42宗網上購物詐騙案件，涉款約80萬元，並以傀儡戶口清洗黑錢超過2200萬元。據了解，有苦主購入544張劉德華演唱會門票，損失達64萬元。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察朱婉湉交代案情。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科透過情報分析及深入調查，發現涉案集團操控多個網上購物平台的帳戶犯案。騙徒會在網上購物平台假扮賣家，聲稱有演唱會門票出售。當買家向他們表示有意進行交易之後，就會提供傀儡戶口，要求買家轉帳付款。買家往往在付款後便不能再次聯絡假扮成賣家的騙徒，金錢與門票俱失。據悉，騙徒兜售的門票普遍高於原價，多為歌手劉德華的演唱會門票。有買家買入544張劉德華演唱會門票，損失64萬元；另有國際大型音樂及多媒體藝術節「Clockenflap」的門票。

網罪科鎖定網上購物詐騙集團之後，一連兩日在全港多個地點進行代號「王將」的拘捕行動。行動當中以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」以及「洗黑錢」等罪名拘捕7男6女， 當中包括集團主腦骨幹成員，以及傀儡戶口持有人。據悉，案件中共有3名主腦，分別是一個28歲男子，報稱是地盤工人；第二名是26歲男子，報稱無業；而第三名是41歲女子，報稱是家庭主婦，三人關係仍在調查中。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察朱婉湉交代案情。（陳浩然攝）

行動中，人員亦檢獲多部手提電話及電話卡等證物，被捕人士年齡介乎19至56歲，涉及42宗發生在去年10月至今年1月的網購騙案，涉案金額約80萬。經過警方的追查後，發現有人利用傀儡戶口清洗黑錢，款項超過2200萬元。所有被捕人士正被扣查。

警方提醒各位市民，在進行任何交易的時候一定要提高警覺，以免墮入騙徒的陷阱，亦建議市民透過官方銷售渠道購買貨品，以及光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收。在交易之前，可以在防騙視伏器或防騙視伏app，輸入收款賬戶電話號碼、社交媒體賬號等，評估風險。市民如果有任何懷疑，應該立即終止交易，並致電警方防騙熱線18222。

警方重申，在網絡世界犯案同樣要負上法律責任，警方一定會追究到底，串謀詐騙和洗黑錢屬嚴重的罪行，一經定罪最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。