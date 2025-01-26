太空油毒品｜兩女學生中港碼頭抵港　涉藏太空油電子煙被起訴

香港海關昨日（25日）在尖沙咀中國客運碼頭，偵破一宗涉及入境旅客管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件，檢獲一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙。



涉案兩名女子（18歲及19歲），昨日經尖沙咀中國客運碼頭抵港，海關人員清關時，在該名18歲女子的手袋內檢獲一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙。經調查後，海關亦發現該名19歲女子與案件有關，於是將兩人拘捕。兩名被捕女子均報稱學生，她們同被控以一項管有第1部毒藥，案件明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。



行動中，海關人員檢獲一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙。（海關提供)

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

早前政府宣布，預計2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲。法例即時生效後，販賣太空油毒品可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。

市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。