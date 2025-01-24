太空油毒品｜警將軍澳宣傳吸食危害 盼加強青少年認知免墮毒海
撰文：凌逸德
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近日網上流傳多段有人在港鐵及巴士車廂內，懷疑吸食「太空油毒品」的影片。將軍澳警區為針對太空油毒品的興起，於農曆新年長假前，展開一系列宣傳教育和執法行動，希望提高社區對該毒品危害的認識、增加青少年對太空油毒品的認知，並強調相關的法律後果，以免青少年誤墮毒品陷阱。
校內校外多管齊下宣傳 解釋吸食太空油毒品影響
為加強宣傳，警方於本月進入學校舉行講座、工作坊，向學生們詳細介紹「太空油毒品」的危害及吸食後可能面臨的法律責任，讓學生們深刻理解吸食毒品的嚴重性及其對身心健康的影響。
此外，警方亦在學生主要途經的商場或屋村附近派發宣傳單張，提醒年青人、學生及家長吸食「太空油毒品」的嚴重性，並向他們親身講解說明。
警情報主導部署執法 太空油毒品試紙助檢查拘捕
在打擊罪行方面，警區會繼續採取情報主導方式，部署執法行動。此外，警區人員亦會於各罪案黑點加強巡查及截停搜查可疑人士，並於有需要時使用新引入試紙檢查，如結果對太空油毒品呈陽性，將即時作出拘捕。
將軍澳警區表示，希望透過多管齊下的教育及執法行動，加強社區對太空油毒品的認識，並鼓勵大家共同努力，為打擊毒品出一分力，以締造一個安全、健康及無毒的社區。
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