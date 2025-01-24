太空油毒品｜警將軍澳宣傳吸食危害　盼加強青少年認知免墮毒海

近日網上流傳多段有人在港鐵及巴士車廂內，懷疑吸食「太空油毒品」的影片。將軍澳警區為針對太空油毒品的興起，於農曆新年長假前，展開一系列宣傳教育和執法行動，希望提高社區對該毒品危害的認識、增加青少年對太空油毒品的認知，並強調相關的法律後果，以免青少年誤墮毒品陷阱。



將軍澳警區為針對太空油毒品的興起，於農曆新年長假前，展開了一系列宣傳教育和執法行動，在學生主要途經的商場或屋村附近派發宣傳單張，提醒年青人、學生及家長吸食「太空油毒品」的嚴重性，並向他們親身講解說明。

校內校外多管齊下宣傳 解釋吸食太空油毒品影響

為加強宣傳，警方於本月進入學校舉行講座、工作坊，向學生們詳細介紹「太空油毒品」的危害及吸食後可能面臨的法律責任，讓學生們深刻理解吸食毒品的嚴重性及其對身心健康的影響。

將軍澳警區為針對太空油毒品的興起，於農曆新年長假前，展開了一系列宣傳教育和執法行動，進入學校舉行講座、工作坊，向學生們詳細介紹「太空油毒品」的危害及吸食後可能面臨的法律責任。

此外，警方亦在學生主要途經的商場或屋村附近派發宣傳單張，提醒年青人、學生及家長吸食「太空油毒品」的嚴重性，並向他們親身講解說明。

將軍澳警區為針對太空油毒品的興起，於農曆新年長假前，展開了一系列宣傳教育和執法行動，在學生主要途經的商場或屋村附近派發宣傳單張，提醒年青人、學生及家長吸食「太空油毒品」的嚴重性，並向他們親身講解說明。

警情報主導部署執法 太空油毒品試紙助檢查拘捕

在打擊罪行方面，警區會繼續採取情報主導方式，部署執法行動。此外，警區人員亦會於各罪案黑點加強巡查及截停搜查可疑人士，並於有需要時使用新引入試紙檢查，如結果對太空油毒品呈陽性，將即時作出拘捕。

毒品「太空油」依托咪酯（Etomidate）吸食日趨嚴重，警方1月14日公布，由1月18日起使用俗稱「試紙」的快速檢測工具。使用時將測試棒前端的試紙插入電子煙的吸氣口、注入口等位置，再放入測試溶液，等待10至15秒後，測試棒便會出現測試結果。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

將軍澳警區表示，希望透過多管齊下的教育及執法行動，加強社區對太空油毒品的認識，並鼓勵大家共同努力，為打擊毒品出一分力，以締造一個安全、健康及無毒的社區。