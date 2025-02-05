姑侄八仙嶺遠足一度失聯獲救　6歲男童現低溫症須直升機送院

（周三凌晨1時45分更新消息）救援人員於周三（2月5日）凌晨1時許，在八仙嶺竹坑石澗尋回失蹤婦人及男童。他們兩人沒有受傷，但疑因山頭氣溫低，加上飢腸轆轆，男童出現低溫症徵狀，須由飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再由救護車送院治理，兩人離開救護車步行進入醫院，沒有回應在場記者提問，該名婦人和一名救護員分別一直和男童拖手。



大埔八仙嶺發生行山失蹤事件，初步得悉，事故涉及一名中年婦人、及其6歲侄兒。當局於周二（2月4日）晚上8時許接獲一名中年男子報案，指其妹妹（40餘歲）與其兒子（6歲），在八仙嶺行山時失蹤，並失去聯絡。



兩人自行離開救護車，步行進入醫院，沒有回應在場記者提問。（陳永武攝）

杜氏夫婦在現場集合點等待消息，顯得憂心忡忡。（陳永武攝）

飛行服務隊直升機將兩名行山失蹤人士，由八仙嶺送往灣仔直升機坪，再轉由救護車送院。(圖片來源：flightradar24.com)

據了解，事主一家姓杜，杜氏夫婦、偕6歲兒子及其姑姐，一行4人原訂由大美督出發登八仙嶺，目標為采和峰。他們於上午11時左右出發，惟至下午2時左右，母親因感到不適，遂由丈夫陪同先行落山離開；兩姑侄則繼續行程。

惟至晚上時份，杜男見兒子及妹妹兩人仍未落山，感到憂心。期間杜男曾接獲兒子來電稱蕩失路，但因電話電量疑快耗盡，隨後已未能聯絡兩人。杜男只好報案求助。

救援人員到場。（陳永武攝）

由於未確定失蹤人士是否已自行回家，警方遂依據報案人資料前往其寓所了解情況，惟仍未有發現妹妹及兒子身影。大批救援人員，包括消防、救護、民安隊及警方等，晚上到新娘潭路春風亭集合，規劃路線登山搜索；飛行服務隊直升機亦奉召飛抵八仙嶺上空協助搜尋。直至周三（2月5日）凌晨零時，暫仍未有失蹤人士下落。

杜氏夫婦亦在現場集合點等待消息，顯得憂心忡忡。及至周三凌晨1時許，消防員在八仙嶺竹坑石澗尋回失蹤婦人及男童。他們兩人沒有受傷，但疑因山頭氣溫低，加上飢腸轆轆，男童出現低溫症徵狀，須由飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再由救護車送往律敦治醫院治理。

救援人員到場。（陳永武攝）

飛行服務隊直升機到八仙嶺上空盤旋搜索失蹤人士。(圖片來源：flightradar24.com)

八仙嶺一帶景觀。（漁護署「郊野樂行」網站圖片）