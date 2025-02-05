九龍水塘現棄車｜水務署：九龍水塘水質檢測合格　周四恢復運作

一名休班男警上周六（2月1日）途經近金山樹木研習徑的九龍水塘時，發現一輛私家車沉沒在塘底，四輪朝天，消防蛙人落水搜索，證實無人被困。據了解，私家車與2023年一宗屍體發現案有關。事件揭發後，水務署宣布暫時停用九龍水塘的儲水，以檢驗水質。



水務署今日（5日）於facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」表示，就2月1日於九龍水塘發現棄車事宜，承建商已將相關車輛移離水塘範圍，並完成清理工作。署方連日來亦在附近位置進行水樣本檢測，包括測試油脂、毒性、污染物等，結果顯示水塘水質全部合格。水務署會於明日（6日）恢復九龍水塘的運作。



近金山樹木研習徑的九龍水塘，有途人發現有一輛白色私家車沉沒在水塘底。（王譯揚攝）

事發於上周六（1日）下午5時12分，一名休班男警途經近金山樹木研習徑的九龍水塘時，發現有一輛白色私家車沉沒在水塘底下，四輪朝天，遂立即報警。救援人員接報趕至，消防派遣蛙人落水搜索，岸邊有支援人員以繩牽引著蛙人，並用生命探測儀及攝錄機，監察水底情況。

現場消息指，涉事私家車仍掛有車牌，車身滿布泥濘及有鏽跡，相信已沉沒在水中一段時間。蛙人落水搜索後，證實無人被困，至當晚近7時收隊。警方封鎖現場一帶調查。據了解，人員對比私家車車牌後，相信私家車與2023年一宗屍體發現案有關。

▼2月1日九龍水塘棄車案現場▼



警方2月1日封鎖現場調查。（王譯揚攝）