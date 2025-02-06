深水埗夾公仔舖偷Labubu｜掠13隻「清台」　警查天眼拘越南籍情侶

深水埗一間夾公仔舖前日（4日）凌晨遇竊，3賊全副功架夾公仔敗北，把心一橫毀機伸手偷走多隻Labubu公仔，初七人日「滿載而歸」。其中一名「台主」周先生向《香港01》透露，損失公仔值逾4,000元、連同被毀的夾公仔機，總損失逾1萬元。



警方今日（6日）表示，翻查大量閉路電視後，昨日（5日）在深水埗區拘捕兩名均為29歲外籍男女，涉嫌「盜竊」及 「刑事毁壞」，他們正被扣查。消息稱，兩人為越南籍情侶。



深水埗一間夾公仔舖前日（4日）遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。其中一個被「清台」的夾公仔機（右邊），只剩下公仔包裝盒。（左朗星攝）

警方指，前日上午接獲福榮街近石硤尾街一夾公仔店鋪負責人報案，指店舖內兩部夾公仔機懷疑被人毁壞，機內有13隻共值約4550的公仔被人盜去。

深水埗分區特遣隊人員展開深入調查，翻查大量附近一帶的閉路電視短片後，昨日在深水埗區拘捕兩名涉案男女，交由深水埗警區刑事調查隊人員第七隊跟進。

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現場為深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖，今前日凌晨4時許遇竊，夾公仔舖閉路電視片段顯示，一行3名男女起初正常付款夾公仔，惟「拗腰、屈膝、揈爪」均未能成功夾出公仔，其後有人多次由出獎洞口伸手入機，前後偷走共13隻公仔後逃去。

其中一名「台主」周先生事後接受香港01訪問，指其夾公仔機內被偷走6隻公仔，每隻平均價值約375元。至於另一部遇竊的夾公仔機屬另一台主所有，亦慘被偷走7隻公仔，據知每隻平均價值約350元；而夾公仔機被破壞，損失約6,000多元。周先生稱：「以為清台咁犀利。」

天眼直擊｜3賊深水埗唱$240夾公仔無果 毀擋板伸手偷13隻Labubu

圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）