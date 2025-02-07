日出康城巴士站男子放火燒海報　投入郵箱內　消防開箱證無信燒毀

本周四（6日）晚上10時許，警方接獲一名女子報案，指見到一名男子經過將軍澳康城站公共運輸交匯處，撕毀郵箱附近一張海報，繼而點火焚燒再投入郵筒內。消防接報到場打開郵箱，發現郵箱內郵袋沒有被燒毀，懷疑火勢不大，警方正調查案件。



警方到場調查。（李家傑攝）

消防接報到場打開郵箱，發現郵筒內郵袋沒有被燒毀，懷疑火勢不大。（李家傑攝）

就現場所見，消防和警方從箱內取走被燒的紙張，有燒焦痕跡。

警方表示，本周四（6日）晚上10時41分，接獲途人報案，指懷疑一名男子在康城路1號一巴士站內將已點燃的紙張投入一個郵筒，其後往不明方向逃去。消防接報到場將火救熄。經初步調查，消防相信起火原因有可疑，案件列作縱火，交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝一名身高約1.6米、肥身材的中國籍男子，案發時身穿藍色上衣、黑色短褲和黑色運動鞋，事件中沒有信件被損毀。

涉案男子撕毀郵箱附近一張海報，繼而點火焚燒再投入郵筒內，紙張有燒焦痕跡。（李家傑攝）

涉案男子撕毀該張海報。（李家傑攝）

2024年12月27日上午7時許，秀茂坪商場地下秀茂坪郵政局門外的郵箱起火，消防員到場出動一隊煙帽隊及一條喉灌救將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有可疑，案件列作縱火。香港郵政當時表示，有28封郵件被嚴重燒毀，無法讀取派遞地址或投寄人地址，郵政署將暫時保留這些郵件兩星期，供市民查詢之用。