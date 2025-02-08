港漂生Carousell賣LEICA相機　遇彈票黨失近$6萬：香港騙子太猖獗

本港又發生「彈票黨」騙案。一名半工讀港漂學生在小紅書發文，指近日在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，與買家面交貨品卻遇上「彈票黨」，對方存入空頭支票假扮付款，其後更稱「入錯數」，兩次要求事主退款，再騙去1萬元。事主其後發現受騙，報警求助，並將被騙走的LEICA相機照片及機身編號公開，呼籲見到相機的人提供資料。事件中事主共損失近6萬元，慨嘆「香港騙子太猖獗！」



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男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。（小紅書/Azure）

根據24歲男事主所述，他本月5日將一部LEICA Q3 43型號的黑色相機，放在Carousell上出售，相機價值46,500元。當晚有人聯絡他表示有興趣購買相機，相約他翌日下午在港鐵九龍塘站見面交收。2月6日下午他抵達九龍塘站，一名女子現身稱代友人交收相機，其間女子「一直花言巧語，並且很想快走說趕時間」，但事主堅持收款後才交機。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。（小紅書/Azure）

女子於是向事主轉帳100元，稱要「測試一下帳戶對不對怕搞錯了」，事主亦發現該100元成功入帳。女子之後向他支付48,000元，較相機售價多出1,500元，事主於是表示會向女子退還該筆多出的款項。

他在小紅書帖文中提及，女子向他「付款」後，「銀行的軟體可以看到入帳紀錄」，但他要趕往上課，無留意到入款方式是以支票存入，「而且看到帳面金額增加了，實際金額沒有增加」，女子只稱稍後就能入帳，事主當時「還沒想到是空頭支票，給對方轉了1,500（元），對方就帶着相機走了」。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。涉事相機機身騙號為5979112。（小紅書/Azure）

事主與帶走相機的女子分道揚鑣後，乘車期間手機又收到通知，指其帳戶被存入12,000元，他隨即收到同一女子的電話，稱同事「轉錯了」，要求事主還款。事主由於轉帳限額所限，表示只能向對方轉帳8,500元，對方同意，並稱之後會提供二維碼，讓事主再支付餘額，但事主指其後沒有收到二維碼。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。據事主上載銀行帳戶交易紀錄截圖，騙徒向他「付款」後，其戶口的「帳面結餘」增加至逾8萬元，惟「可用結餘」仍維持在2萬多元。（小紅書/Azure）

事主兩次向該名女子支付共1萬元後，發現與相機賣家溝通的WhatsApp訊息「全部對方刪除了」，「這時候我才醒悟完蛋了，然後看了一下銀行，對方入的是Cheque支票！！」他於是趕回案發現場報警求助，並通知銀行跟進。他在帖文提及，自己已向警方錄取口供，「對方的銀行帳戶也被監控了」，事件中共被騙去近6萬元。

據事主上載的小紅書的截圖顯示，他在案發後再瀏覽騙徒的收款戶口時，頁面已出現「香港警務處警示」，指出收款人戶口與詐騙舉報有關，建議付款人取消交易指示。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。以空頭支票「存入」的兩筆金額，其後均被扣除，事主銀行戶口的「帳面結餘」亦由8萬多元，變回2萬多元。（小紅書/Azure）

事主表示，出售的LEICA相機「是自己兼職存了一年的積蓄買的」，本想放假時帶往遊玩拍照，「但是最後學業太忙，實在沒空拍，所以就想變賣當生活費」。受騙後他說知道相機「肯定回不來了，但是它肯定會繼續流通在市場上」，故公開相機照片和機身編號，呼籲知道相機下落的人提供線索，以助早日破案。他又形容「香港騙子太猖獗！」，呼籲大眾切勿相信任何轉帳形式的線下交易。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。事主在案發後再查看騙徒的收款戶口，頁面已出現「香港警務處警示」，提醒戶口與詐騙舉報有關（頂部橙格）。（小紅書/Azure）

警方表示，於2月6日下午2時39分，接獲一名24歲男子報案，指在Carousell出售一部約4.6萬元的相機時，買家以支票付款，之後又稱錯誤轉帳予事主，事主於是向賣家付款1萬元，其後始發現受騙。事件中事主共損失1萬元現金及該部相機。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進。

男事主在Carousell以46,500元出售一部LEICA相機，結果慘遇「彈票黨」以空頭支票付款，再以「入錯數」為藉口額外騙走1萬元，損失合共近6萬元。他在小紅書發帖公開相機機身編號，呼籲得知相機下落的人提供線索。（小紅書/Azure）

本港過去不時發生網購騙案，警方曾多次提醒市民，出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成，並指出「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，「可用結餘」金額才反映真正入帳狀況。 如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電防騙易熱線18222查詢。