警搗彈票黨拘10人包括黑幫主腦　涉32案騙$200萬　有人賣錶失25萬

警方昨日（19日）瓦解一個「彈票黨」，涉今年32宗網上購物騙案，涉款超過港幣200萬。行動中拘捕10人，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有他人身份證」，包括集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組2D隊督察李承恩表示，騙徒會假裝買家，到網上購物平台物色名貴貨品，再聯絡賣家聲稱有意進行交易，並將空頭支票存入對方銀行戶口。賣家往往在交收後，才得悉支票被銀行彈票。據了解，涉款最高一宗案件涉及名貴手錶交易，事主損失約25萬元。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組2D隊督察李承恩交代案件。（梁偉權攝）

警方指，涉案「彈票黨」詐騙集團由今年3月開始活躍，截至9月已牽涉32宗網上購物詐騙案，涉案金額超過200萬港元。網絡安全及科技罪案調查科透過情報分析及調查，發現「彈票黨」同時操控多個網上購物平台帳戶犯案。

李承恩稱，騙徒會在網上購物平台假扮買家，主動聯絡放售手提電話、名牌手袋或名錶等名貴貨品的賣家，並有意進行交易。其後，騙徒會在銀行存支票機，將空頭支票存入賣家銀行帳戶，令賣家誤以為已收妥款項，繼而安排交收貨物。賣家往往在交易之後，始發現騙徒存入的支票被銀行彈票，揭發受騙。據悉，最大一宗騙案涉款高達25萬元，涉及名錶交易。負責與賣家交收的「跑腿」或負責入票的騙徒，據知每次犯案均會收取數百元報酬。

警方鎖定「彈票黨」後，於昨日（19日）進行「絕計」行動，於全港多個地點，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有他人身份證」等罪拘捕7男3女（19至44歲），包括集團主腦及骨幹成員。據了解主腦及其餘部分被捕人有黑社會背景，各人分別報稱無業、運輸工人及售貨員。所有人被扣留調查中。行動中，警方檢獲多部手提電話，電話卡及他人身份證。

今次是警方一周內緝獲的最少第二個「彈票黨」詐騙集團，上周四至五（14至15日），警方拘捕8名彈票黨成員（29至52歲），包括主腦、跑腿及傀儡戶口持有人，涉及20宗騙案、涉款240萬元。警方更揭發集團透過元朗兩個非法賭場招攬跑腿，並搗破該兩個賭場及拘捕另外20人。

▼11月14至15日警搗彈票黨及非法賭場拘28人▼



行動中，警方檢獲疑犯當時身穿衣物、手機、支票等證物。（梁偉權攝）

警方簡報詐騙集團的常用手法。（梁偉權攝）

警方簡報該集團的分工與犯案手法。（梁偉權攝）

警方提醒市民在進行任何交易時，要提高警覺，應查清楚戶口可用結餘，以確認存款有效，不要單憑入票收據，或截圖來確認收妥款項。市民如有任何懷疑，應立即終止交易，並致電警方24小時防騙易熱線18222查詢，或下載警方防騙視伏APP辨識騙案風險。根據法例，串謀詐騙是一項非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。