前區議員劉珈汶被通緝　其姑姐姑丈協助警方國安處調查後離開警署

去年12月24日，警國安處再懸紅 100 萬元，通緝 6 名涉嫌違反《國安法》的已離港人士。繼早前與被通緝人士鍾劍華相關的人士協助調查後，另一名被通緝的前區議員劉珈汶的親友亦需助查。警方國安處今早（10日）邀請一名劉姓女子及一名鄭姓男子，據悉兩人為劉的姑姐和姑丈，到沙田警署協助調查一宗與劉珈汶有關的案件。



劉珈汶的姑姐姑丈離開沙田警署。（馬耀文攝）

今日（10日）中午12時10分，劉的姑姐和姑丈離開沙田警署，未有發言。

國安處自1月中旬（1月13日）至今已作出6次行動，累計帶走13名與國安逃犯有關的重點聯繫人作出調查，包括他們的妻兒、家屬及工作夥伴。

警國安處去年12月再懸紅通緝 6 名涉嫌違反《國安法》的已離港人士，當中包括前區議員劉珈汶。(資料圖片)

現年29歲的劉珈汶，涉嫌違反「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。她被指是「香港民主委員會」要員，於 2021 年 10 月至 2024 年 5 月期間，持續透過不同平台和方式，包括與外國政府官員、國會議員及政客會面、出席公開活動發表演講、在社交媒體上發布貼文或影片等，鼓吹將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，以及請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。消息指出，劉珈汶於2024年11月亦曾在YouTube直播節目上，發表鼓吹港獨及支持美西方制裁香港法官及特區政府官員等言論。

她另涉嫌於2021年12月在一個網絡直播中，與張崑陽、李軒朗等人，涉嫌煽動選民杯葛立法會選舉。他們被廉政公署獲裁判官簽發手令通緝，指涉嫌在立法會選舉期間，藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。劉珈汶已於2021年離港前往英國。