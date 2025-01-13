消息：鍾庭耀涉協助在逃通緝人士鍾劍華　國安處上門調查

消息稱，警方國安處今早（13日）到香港民研主席及行政總裁鍾庭耀住所調查一宗協助在逃人士案件，並會將其帶走作進一步調查。據悉涉及去年平安夜，被警方國安處列入通緝名單的香港民研前副行政總裁鍾劍華。



消息稱，香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀到警署協助調查。（鄭子峰攝/資料圖片）

今日（13日）上午9時許，一批警員到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址戒備。

今日（13日）上午9時許，一批警員到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址戒備。（翁鈺輝攝）

去年12月24日，警方國安處公布新一批通緝名單，涉及6名海外港人，包括理大前助理教授鍾劍華及藝人鄭敬基等。鍾劍華於3日後（27日）舉行記者會，發放年終回顧及前瞻等調查結果時認為，鍾劍華被通緝與香港民研無關。

而去年7月，鍾庭耀曾表示，在現有計劃下會繼續做六四調查，但仍是不會公開發表。六四調查報告在內部參考，如任何人士、傳媒或機構要取得資源做學術用途，只要承諾不犯法就可以申請，但費用未定。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀涉嫌協助通緝犯帶署助查。（資料圖片）

對於是否影響言論空間，鍾庭耀說只是他們因應社會大氣候做的小小改變。他說：「如果任何人士、部門係相信真相，我哋就會如實話畀佢聽。如果社會開始唔理睬真相，唔再係以數據實踐為主導嘅社會，咁我哋啲數據係無乜用。」鍾庭耀說，他們的角色被動，只能維持科學專業的執着和歷史使命，希望留一些數據讓日後參考。