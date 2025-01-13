鍾庭耀助查｜國安檢民研文件查鍾劍華聯繫　鍾庭耀與兩職員被帶署

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀，今日（13）被警方國安處由住所帶到黃竹坑辦公室調查，據悉是涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。上午10時，鍾庭耀被帶到南滙廣場香港民研辦公室協助調查。及至傍晚6時許，國安處人員從辦公室檢走一批文件，鍾庭耀及兩名民研職員由探員陪同下離開，登上警方車輛，被帶返警署助查，暫時仍未獲釋。據知，國安處正追查民研與鍾劍華的聯繫，以及釐清鍾庭耀及民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。



鍾庭耀被警方帶離民研辦公室，另有兩名民研職員同樣被帶署助查。（陳浩然攝）

警務處國安處今早（13日）根據法庭手令，突擊搜查香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀的住所及民研辦公室。據悉，行動針對早前被國安處公開通緝6名潛逃海外的嫌犯之一鍾庭耀。

警方在民研辦公室逗留整天搜證並檢獲大量文件，以追查與鍾劍華的聯繫，以及釐清鍾庭耀及民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。鍾庭耀及兩名相關民研職員被帶返警署協助調查，至傍晚仍未獲釋。

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警務處副處長（國家安全）簡啟恩在公開通緝6名潛逃海外的嫌犯後曾表示，國安處除了發出拘捕令和通緝令，警方定必採取一切措施，包括切斷其資金鏈，以有效防範和制止任何人繼續資助這些竄逃境外人士從事危害國家安全的行為和活動。

上午10時，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

香港民研前副行政總裁鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝。消息稱，警方國安處今早（13日）到香港民研主席及行政總裁鍾庭耀住所調查一宗協助在逃人士案件，並會將其帶走作進一步調查。據悉涉及去年平安夜，被警方國安處列入通緝名單的鍾劍華。

今日（13日）上午9時許，一批警員到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址戒備。上午10時，鍾庭耀被帶到南滙廣場協助調查。

去年12月24日，警方國安處公布新一批通緝名單，涉及6名海外港人，包括理大前助理教授鍾劍華及藝人鄭敬基等。鍾庭耀於3日後（27日）舉行記者會，發放年終回顧及前瞻等調查結果時認為，相關指控與香港民研無關，並指對方與香港民研的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。

消息稱，香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀到警署協助調查。（鄭子峰攝/資料圖片）