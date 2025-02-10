沙田墮馬︱4騎師休養數周　何澤堯肩頸骨裂ICU觀察　潘頓需做手術

昨日（9日）沙田賽馬第6場及第9場兩宗墮馬意外，共涉及5名騎師及馬匹，其中4人受傷留院。香港賽馬會今日（10日）交代受傷騎師最新狀況。其中何澤堯肩、頸骨裂，通宵在深切治療部觀察，有望24小時內可轉往普通病房；潘頓將於今日稍後接受左腳大拇趾骨裂手術，料需時4至6周休息及康復；楊明綸左肩、大腿及左臀肌肉撞傷，料2至3周內完全康復；而鍾易禮面骨骨裂，有望今日出院，4至6周可恢復策騎。



昨日（9日）第9場第三班1800米賽事，騎師鍾易禮策騎「保羅傳奇」疑失蹄，後方「健而快」及「銀亮奔騰」閃避不及，騎師楊明綸、潘頓亦一同人仰馬翻。（香港賽馬會影片截圖）

▼ 4名受傷騎師最新情況 ▼

何澤堯：頭部受傷，肩部及頸部有輕微骨裂，已在深切治療部接受通宵觀察，預料他接受非手術式治療後可痊癒，預計將於未來24小時內，可由深切治療部轉往普通病房；

潘頓：將於今日（10日）較後時間，就左腳大拇趾的骨裂接受手術，料需時約4至6周休息及康復；

楊明綸：左肩肌肉、大腿肌肉及左臀肌肉撞傷，預料2至3周內完全康復；

鍾易禮：右邊面骨骨裂，毋須接受手術，他將於今天（10日）出院，預計可於4至6周內恢復策騎。

昨日（9日）沙田賽馬兩宗墮馬，分別發生於第6場及第9場。第6場1200米賽事中，騎師何澤堯策騎第5號「鋁神」，至最後大直路末段接近終點時，馬匹疑失蹄，何澤堯被拋落馬，人、馬均墮地，翻滾數圈。

第9場第三班1800米賽事中，至最後大直路170米接近終點時，14號「保羅傳奇」疑首先失蹄，致騎師鍾易禮墮馬；緊隨楊明綸策騎的5號「健而快」、潘頓策騎的8號「銀亮奔騰」閃避不及「炒埋一碟」，3騎師連同馬匹一同人仰馬翻，墮地翻滾。2號「久久為攻」亦受波及，但騎師田泰安及時拉停，得以倖免。