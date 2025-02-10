青沙公路「露鳥男」赤裸危站隔音屏近兩小時　消防飛將軍游繩救回

青沙公路驚現裸男！今日（10日）傍晚約6時18分，沙田嶺隧道職員報案，指一名男子在青沙公路近沙田嶺隧道口附近，爬上約5米高處。消防趕抵張開救生氣墊戒備。現場可見，男子攀上隔音屏近一電箱的位置，全身赤裸及有斜孭袋，爬上高處後雙手抱住電箱下方、右腳踏着管狀物，整個人幾乎懸空，險象環生。至晚上約8時14分，男事主獲救，返回安全位置。



消息指，事主年約28歲，為內地人；他懷疑精神有異，事後送院檢驗。據了解，他一直沿青沙公路馬路邊行走，有隧道職員勸喻無果，男子之後突然爬上隔音屏高處，消防「飛將軍」其後游繩營救，事主一度情緒激動掙扎，最終有驚無險，由消防員救回地面。警方正調查事件。

涉事男子全身赤裸及有孭袋，爬上高處後雙手抱住電箱下方、右腳踏着管狀物，整個人幾乎懸空，險象環生。（網上圖片）

受事件影響，青沙公路（沙田嶺隧道）（往沙田方向） 的管道中線及慢線一度封閉；青沙公路（尖山隧道）（往沙田方向）的管道慢線，亦一度封閉。晚上8時許開始逐步解封。

消防一度張開氣墊戒備。（facebook／香港突發事故報料區2.0 Bosco Chu）

尖山隧道及沙田嶺隧道一度要封路，交通受阻。（王譯揚攝）

尖山隧道及沙田嶺隧道一度要封路，交通受阻。（王譯揚攝）

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