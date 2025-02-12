元朗三代命案｜振興新村單位內隴曝光一片凌亂　鄰居放花束拜祭

元朗2月11日發生文氏三代命案。一對93歲及69歲父子伏屍振興新村村屋地上，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列作謀殺及自殺，犯案動機仍在調查中，正循個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛等多方向調查。



《香港01》記者今日（12日）下午返回振興新村現場，涉案村屋已經解封。由外面望入，可見村屋內仍晾有衣物，其他空間一片凌亂，雜物堆之間僅留有一條狹窄的通道可供人走過。現場消息指，死者家屬傍晚曾返回村屋打點。有鄰居亦曾到屋外拜祭死者，並放下花束致祭。



元朗2月11日發生文氏三代命案，其中兩名死者倒斃在振興新村一村屋內，2月12日有鄰居到場獻花致祭。（王譯揚攝）

據了解，3名死者分別是暱稱「文叔」的文彥均（93歲）、文國強（69歲）及文浩朝（19歲），他們分別住在不同住所，案發的振興新村單位由文叔獨居，街坊指其兒子閒時會到上址探望，文叔行動不便，現時出入多以三輪車或輪椅代步。現場消息指，文氏是三代單傳，即今次命案後，文氏男丁或已全部離世。

現場所見，涉案村屋內隴被一條狹窄通道大致分為左、右兩部分，通道地面亦滿佈紙張、膠袋以至扇等雜物。據街坊所述，文叔多年前曾經營食肆。今日所見，村屋內左邊的雜物堆底部是多個茶餐廳常見的「卡位」，上面疊有數張有背四腳凳、多個發泡膠箱、紙張、電風扇等；一張大圓枱被放在雜物堆上方，其中兩隻枱腳懸空，圓枱對上有掛牆電風扇；牆邊有個比人更高的雙門櫃；還有一個疑似攪拌機或攪肉機的金屬機器放於地上。

元朗2月11日發生文氏三代命案，其中兩名死者倒斃在振興新村一村屋內，現場所見，屋內堆滿雜物，一片凌亂。（王譯揚攝）

至於屋內右邊則放有一個家用雪櫃，雪櫃頂有幾塊布和一個發泡膠箱；雪櫃其中一邊機身和後方牆上都貼有大堆紙張和醫院藥單，並掛有一個2021年的月曆，旁邊地上有一個疑為輪椅或單車的車輪。往屋內更深處望，則見到近天花位置掛有一塊布簾，但布簾半邊已脫落，簾後則掛有布或衣物。村屋內部後方較遠離大門的位置，天花上也掛有衣物，下方則有電飯煲擱在一個矮櫃上。

元朗2月11日發生文氏三代命案，其中兩名死者倒斃在振興新村一村屋內，現場所見，屋內堆滿雜物，一片凌亂。（王譯揚攝）

警方今午交代案情時提及，警員昨晚趕到村屋時，發現95歲死者和69歲死者倒臥在近廚房的地上，臉、頸、胸背等都有多處刺傷及割傷，並大量出血。記者傍晚所見，廚房內的鋅盆堆滿鍋、膠籃等雜物；一條滿是污跡的膠水喉由水龍頭駁至一個大膠桶，桶內的水已裝至約九分滿；膠桶旁也放有一部機器；廚房中央放有一個雪櫃，旁邊灶台上放有大批煮食用具，雪櫃琪與天花之間結有大幅蜘蛛網。另一邊近門的地面疑有一個砧板，門的另一邊地上也堆有大量雜物。惟記者所能見到的村屋地面未見有血跡。

警方在昨晚8時許的約5分鐘內，先後接獲兩個報案電話，首個報案涉及振興新村一間村屋，警員到場發現兩名男子倒斃屋內，死者為分別93歲和69歲的文氏父子；第二個報案涉及朗屏邨悅屏樓，19歲姓文男子、即振興新村93歲死者的孫兒墮樓身亡。

警方表示，3名死者均為本地人、無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或案件；93歲死者獨居振興新村單位。調查發現，93歲死者與69歲兒子昨晚先到振興新村單位，約30分鐘後孫兒獨自到來，其後獨自離開，並往朗屏邨，最後高處墮斃。孫兒正是振興新村一案的報案人。

警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係及財產等利益糾紛。

元朗警區重案組及機動部隊，今早分別在振興新村及朗屏邨繼續調查，其間在振興新村附近檢獲一把鎅刀，暫時未知是否與案有關，尚待檢驗。

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



食環署仵工將爺爺及父親遺體運上「黑箱車」。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

▼2月12日警方返回振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案現場搜證▼

