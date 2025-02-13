太空油｜修例前夕海關拘泰國來港男　揭飲品沖劑藏$840萬依托咪酯

太空油毒品即將在明日（2月14日）正式刊憲納入《危險藥物條例》，海關今日（13日）則破獲首宗由泰國偷運來港、亦是旅客走私案最大一宗的「太空油」販毒案，拘捕一名22歲男旅客，揭發果味飲品沖劑暗藏8公斤「依托咪酯」粉末，可製成超過2.4萬粒太空油毒品煙彈，總市值約840萬元。



海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉交代詳情。（林振華攝）

海關機場科人員今日（13日）在機場揀選一名由泰國曼谷飛抵本港的男旅客清關，發現其寄艙行李篋的X光影像有可疑，搜查下發現內有8包果味飲品沖劑，惟每包重量均異常沉重，與其包裝上所標示的重量不符。

人員打開其中一包後，發現內有白色粉末，利用拉曼光譜分析儀分析後，證實為太空油原材料「依托咪酯」；同時，亦在其隨身背囊內，發現兩支另類吸煙產品。該男子未能出示有效的入口許可證或相關證明文件，涉案被捕；海關毒品調查科人員已接手調查。

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海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉表示，今次是首宗由泰國偷運依托咪酯入境的案件，數量亦是旅客走私案的最大一宗，案中共檢獲重約8公斤懷疑依托咪酯，估計在黑市加工後，可製成逾2.4萬粒太空油毒品煙彈，總市值約840萬元。如流入市面，後果不堪設想。海關相信今次行動，已成功堵截該批依托咪酯流入本港。案件仍在調查中，海關會繼續積極調查幕後販毒團夥，不排除稍後會有更多人被捕。

海關在涉案男子的隨身背囊內，發現兩支另類吸煙產品。（海關提供）

海關表示，依托咪酯將會在明日（2月14日）納入《危險藥物條例》，大副增強阻嚇力及有效地加強對太空油毒品的執法行動。海關會全方位多角度打擊太空油毒品，會加強邊境口岸、旅客和貨物揀選的精確度。

案中所檢獲的「依托咪酯」粉末，藏於果味飲品沖劑包裝內。（林振華攝）

根據《進出口條例》，未有根據並按照進口許可證的規定輸入禁運物品，或進口另類吸煙產品，即屬違法，一經定罪最高可判監7年及罰款200萬元。另外，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。海關呼籲市民切勿以身試法。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。