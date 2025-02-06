太空油｜機場無人認領行李藏毒可製9000煙彈　海關查一個月拘1男

香港海關於1月8日，在機場偵破首宗以航空旅客行李箱販運依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）的案件。關員當日在機場檢驗一件由吉隆坡馬來西亞運抵香港的無人認領行李時，發現有兩包依托咪酯，分別收藏在一個食物包裝盒及手提環保袋內，該批依托咪酯共重約3公斤，總市值約320萬元。



海關人員經調查後，鎖定疑犯身份，並於今日（2月6日）採取行動，在屯門區拘捕一名涉案的無業男子。海關估計，如果該批依托咪酯粉末流入黑市，經加工後可製成約9000粒太空油毒品煙彈，後果不堪設想。



行動中，海關共檢獲3公斤依托咪酯粉未，市值約320萬元，同時亦檢獲檢獲一粒「太空油毒品」煙彈及兩枝電子煙裝置。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任何珏嵐稱，海關機場課人員於上月8日在機場發現一個由吉隆坡馬來西亞運抵港，無人認領的寄艙行李。其後經進一步檢查時，在行李箱內發現兩包分別收藏在食物包裝盒及手提環保袋內，用用錫紙袋包裝的白色粉末。

經檢測後，海關懷疑該批白色粉未為依托咪酯（太空油毒品），約重3公斤。何珏嵐續指，估計該批3公斤重的依托咪酯在黑市加工後，約可製成9000粒太空油毒品煙彈，總市值約320萬元。

海關毒品調查科作深入調查後，今日（2月6日）在屯門鎖定並拘捕一名無業涉案男子（47歲），及後再在被捕人士的隨身斜揹袋內，搜出一粒懷疑太空油毒品的煙彈及兩支電子煙裝置。海關相信是次行動，已經成功在源頭堵截了一批太空油毒品原材料流入香港。

行動中，海關共檢獲3公斤依托咪酯粉未，市值約320萬元。（林振華攝）

何珏嵐表示，是次案件是第一宗試圖以航空旅客行李箱販運依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件。海關強調，非常關注太空油毒品對社會大眾特別是年青人造成的禍害，海關會繼續積極打擊太空油毒品，並會採取相對針對性的執法行動。

因應依托咪酯會在未來2月14日納入危險藥物條例，海關已經加強了邊境口岸的旅客和貨物揀選的精確度，以防範毒販在立法前入口囤積這些依托咪酯作販賣用途。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

行動中，海關共檢獲3公斤依托咪酯粉未，市值約320萬元，同時亦檢獲檢獲一粒「太空油毒品」煙彈及兩枝電子煙裝置。（林振華攝）