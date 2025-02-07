海關印度抵港包裹檢依托咪酯拘一男　料可製3000太空油煙彈值百萬

海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，經調查後拘捕並落案起訴一名涉案男子。海關稱，相信檢獲的依托咪酯粉末可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元，一旦流出市面，後果不堪設想，但今次行動已成功堵截該批依托咪酯流入本港。



海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。（王譯揚攝）

海關機場科人員前日（5日）發現一件由印度寄到香港的包裹，報稱載有乳糖，X光影像顯示內藏可疑粉末。關員於是進一步檢查，在包裹內發現一包由透明膠袋裝着的白色粉末，再用拉曼光譜分析儀分析，證實粉末為懷疑依托咪酯，即太空油毒品的原材料，共重約1公斤。

海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。（王譯揚攝）

海關毒品調查科人員接手調查案件，今日（7日）採取監控遞送行動，在長沙灣拘捕一名報稱地盤工人的39歲涉案本地男子。他已被控一項「未有根據並按照進口許可證規定輸入禁運物品」罪，明日（8日）在九龍城裁判法院提堂。

海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。一名涉案39歲本地男子被捕。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉表示，相信行動已成功由源頭堵截一批依托咪酯流入本港。他估計，該批依托咪酯在黑市加工後可製成逾3,000粒太空油毒品煙彈，如流入市面，後果不堪設想。海關會繼續積極調查幕後販毒團夥，不排除稍後會有更多人被捕。

海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。（王譯揚攝）

海關表示，非常關注太空油毒品對社會大眾、特別是年輕人造成的禍害，會繼續積極打擊太空油毒品，並會採取相對針對性的執法行動。因應依托咪酯將會在2月14日納入《危險藥物條例》，海關已加強邊境口岸、旅客和貨物揀選的精確度，以防犯毒販在立法前，入口及囤積依托咪酯作販賣用途。

海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。（王譯揚攝）

根據《進出口條例》，未有根據並按照進口許可證的規定輸入禁運物品，屬違法行為，一經定罪最高可判監7年及罰款200萬元。另外，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。海關呼籲市民切勿以身試法。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。