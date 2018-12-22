【大埔斬妻案】處理離婚　社工建議留意對方性格等高危因素

昨（21日）晚11時許，大埔發生傷人案，林錦公路坑下莆一間村屋，夫婦疑婚姻觸礁，在討論分配家產問題時意見不合，丈夫持生果刀及鐵鏟斬劈妻子，女事主後腦等多處中刀重創，昏迷送院搶救；丈夫以涉嫌「傷人」被捕。社工建議，如處理離婚時，當有人產生敵視情緒或其中一方性格暴躁時，應考慮由第三方介入協助。

女事主昏迷送院搶救。（劉定安攝）

昨晚11時24分一名姓63歲姓黎男子與其59歲姓陳妻子於林錦公路坑下莆村一間村屋內談論分配家產問題期間爆發激烈爭執，黎一怒之下，持生果刀及鐵鏟斬劈妻子，陳走避不及，後腦、肩膊及嘴部最少中三刀，重創倒臥血泊中，兒子見狀慌忙制止及報警。消息稱，二人近日正在鬧離婚及分配家產。

社工：有敵視情緒或配偶性格暴躁 應找第三方介入

香港家庭及事業發展服務訓練總監司徒漢明指，如夫婦選擇離婚，即二人關係已不能挽回，甚至對對方有很多不滿，建議如正辦離婚的夫婦先要注意其中會否二人的敵視情緒高漲，另一方面要衡量配偶是否一個「火爆」人士。「鬧離婚嘅時候，大家都有好多事要處理，無論分配撫養權、錢或者物業等財產，都會好敏感。如果其中一方係好憎另一個，再加上係暴躁嘅，都應該要搵第三方介入以保障自己安全。」司徒直言，如二人處理敏感事宜時想避免爭執，應考慮尋求專業人士、社會服務機構或第三方介入。

警員到事發村屋進行調查。（劉定安攝）

「兩個個體走埋一齊，唔協調係必然。不過啱啱開始，情侶或者夫婦都好愛大家，愛可以包容所有嘢。不過，隨時間過去，愛減少時就突然有好多嘢睇唔順眼，大家有好多矛盾突然爆發。」若夫婦發現問題時，司徒建議，要一同冷靜討論、商量且二人問題不應拖拉，否則問題只會愈來愈多。當不滿未能疏導時，情緒有機會過份失控，嚴重的甚至會引發殺機。

離婚並非絕境 而是選擇

他強調，婚姻並不是戀愛的終結，夫婦間亦應間中有驚喜予對方，或者保持二人世界的時間，以維持關係。當發現有二人不能解決的深層次矛盾時，就建議尋求專業人士協助。若種種方法都未能改善二人關係時，最後一步就考慮離婚，「離婚唔係絕境，而係一個選擇，係畀雙方重新開始嘅機會」。

司徒續指，現時亦有不少人會被「家醜不出外傳」的傳統觀念影響，因此即使有問題亦不會向外求助。因此他希望如需要人士可主動積極尋求專業意見，相信可減少社會悲劇發生。