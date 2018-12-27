【港人菲製毒案】家屬申請覆核　記招上公開菲警搜袋無果片段

四名港人於菲律賓捲入製毒案，被判藏毒罪成終身監禁，四名港人及家屬決定就案件申請覆核裁決，由原庭重新考慮裁決，預計需時半年。協助事件的立法會議員涂謹申表示，如果得不到中央及港府的協助，不論覆檢及上訴亦不抱有很大期望，他指政府要求提交覆核文件作考慮進一步行動，希望屆時能獲正面回應。

港人梁樹福及盧榮輝的兩名家屬由涂謹申（中）陪同下見傳媒。 （魯嘉裕攝） 港人梁樹福及盧榮輝的兩名家屬由涂謹申陪同下見傳媒，涂謹申指，覆核將由原庭法官重新審視供詞及證據，考慮會否改變案件裁決，如維持原判可再到上訴法院上訴，屆時會由另一法庭的數名法官負責。代表律師正準備覆核文件，預計數日內會提交。 盼約見林鄭 涂謹申又指，早前去信特首林鄭月娥約見及促請她及中央關注事件，獲回信指會轉交保安局及入境處跟進，保安局局長就此曾去信菲律賓駐港領事館，涂又指港府要求提供覆核文件，審視後再考慮會否約見及進一步行動，涂表示當文件完成後會盡快提交，希望得到港府正面回應，如能與林鄭約見，對四港人及家屬均是很大鼓勵。

涂播出GMA片段，顯示梁背囊內並無毒品。 （魯嘉裕攝） 涂播出兩段菲警搜袋片段 涂謹申又稱，特首及中央能作出較高層次的協助，向菲方表達關注及提出疑點，有希望能令對方進一步調查及覆檢，甚至收回指控還四人自由。明言如果得不到中央及港府的協助，不論覆檢及上訴亦不抱有很大期望。 涂謹申及家屬又公開其中一項呈堂證據，由菲律賓電視台GMA提供，案件當日於船上採訪時拍下的菲警第一次搜袋片段，片中所見菲警要求四人打開背囊搜查，其中梁樹福的背囊內沒有發現案中所指的該包500克冰毒。另外涂又播出另一段由另一電視台ABS-CBN所拍攝的新聞報導片段，片中一名菲方人員翻開梁樹福的背囊，並展示出背囊內一個啡色紙袋內有一包白色晶狀品。涂指出如第二段片段為首次搜證，根本不會出現第一段片中搜不出毒品的情況，因此常理已能推斷第一段片段是第一次搜證。