【小樽車禍】曾志偉發聲明回應撞警車禍：當時沒飲酒

警務處刑事及保安處處長李志恒本周二（25日）在日本北海道被藝人曾志偉所駕的車輛撞及受傷，有傳媒報道指曾志偉涉嫌酒駕，曾志偉今日傍晚發出聲明，否認酒駕指控，指自己「當時沒飲酒」，「沒有接受當地警方要求作酒精測試」，他在聲明又指，「目前令我最擔心是那位受傷的高級警務人員，祝願他能早日康復」。

警務處刑事及保安處處長李志恒與藝人曾志偉，聖誕節於日本北海道小樽發生車禍，出事地點正值暴風雪天氣。日本傳媒報道，北海道的積雪已達15厘米，北海道函館機場受大雪侵襲，需封閉跑道，有來往台灣航班受影響。意外發生後，李志恒頸部受傷，需接受手術，沒生命危險。曾志偉今日發聲明回應意外，指事發於當日中午，「當時本人並沒有飲酒」、「更沒有接受當地警方要求作酒精測試」。曾志偉指，日本警方表自己可隨時出境，目前最擔心是「那位受傷的高級警務人員，祝願他能早日康復」。

聲明全文： 有關本人在北海道發生之交通意外, 由於太多好友關心情況以及有些不實報道, 本人特此作出澄清， 如下： (1) 意外發生於中午時分, 當時本人並沒有飲酒, 更沒有接受當地警方要求作酒精測試, 有報道指我醉駕乃失實報道. (2) 日前本人已完成這次意外的口供, 日本警方表示本人可以隨時出境, 假期完畢後, 本人會返回台灣繼續電影拍攝工作. (3) 目前令我最擔心是那位受傷的高級警務人員, 祝願他能早日康復, 此乃本人最大心願. 曾志偉 ​​​​​​​​​​2018年12月27日

日本警方拒透露酒精測試結果

據了解，該宗交通意外由余市警察署處理。該署一名當值警員今日接受《香港01》電話查詢時指，事發地點為赤井川村國道393，意外涉及香港人。基於私隱問題，該署拒絕透露事發過程及當事人身份，亦稱不會公佈涉事駕駛者的酒精測試結果。Google衞星地圖顯示，國道393是一條沿山而建的雙線雙行道路，狹窄多彎。