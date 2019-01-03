【楊鳴章入院】傳彌留消息　香港教區證肝衰竭入院　情況穩定

楊鳴章目前仍然留醫嘉諾撒醫院。 （梁銘康攝）

上周四入院 謝絕探訪及送花

多位教區高層包括勞休主教陳日君樞機、湯漢樞機、副主教陳志明等人，昨日（2日）深夜前往嘉諾撒醫院探望。副主教蔡惠民較早前曾表示，楊主教並無生命危險。《香港01》今早再向天主教社會傳播處主任馮一鳴了解楊鳴章的情況，他指目前楊主教情況穩定。天主教香港教區其後透過《公教報》發出公開通告，指楊鳴章主教因肝硬化導致肝衰竭，上周四（27日）進入嘉諾撒（明愛）醫院治療，昨日病情一度惡化，但暫時情況穩定。通告中亦指，按照楊主教的意願，謝絕探訪，並懇辭送鮮花慰問，呼籲信眾為楊主教祈禱。

一名在天主教香港教區主教座堂出席彌撒的女教友表示，早前從教友口中得知楊主教患病，惟未知他患上什麼疾病，「對上一次見到佢係上星期，原本彌撒11點進行，但佢搭7先出現，而且要人攙扶，面色好差，明顯身體不適，當日教友都安靜地等佢出嚟主持」。女教友又指，自己每天均會前來祈禱，今日亦特意為楊主教祈禱，「相信患病並非他的意願，希望天主能保祐他大步檻過」。楊鳴章目前仍然留醫嘉諾撒醫院，醫院內亦一直有傳媒守候。