【楊鳴章病逝】急速惡化　早上可交談　教區指穩定　一小時後離世

天主教香港教區主教楊鳴章因肝硬化導致肝衰竭病逝，享年73歲。教區今午透過《公教報》發出通告，指楊鳴章主教因肝硬化導至肝衰竭，12月27日入院。昨日他病情曾惡化，但今早情況穩定，教區請信衆特別為楊主教祈禱。怎料通告發出一小時多，楊主教病情急轉直下。香港教區輔理主教夏志誠表示，楊鳴章主教於今午1時30分安詳離世，並表示對主教離世非常惋惜。自傳出主教病重的消息，傳媒由今早開始一直於醫院門外守候，至傳出死訊時，氣氛一度緊張，最高峰有多達20名傳媒一同等候。據了解，教區會暫安排1月10日設靈，於1月11日出殯。

天主教香港教區主教楊鳴章因肝硬化導致肝衰竭病逝，享年73歲。香港教區夏志誠輔理主教表示，楊鳴章主教於今午1時30分安詳離世，教區對楊主教離世非常惋惜。

楊主教病情反覆 今急促惡化

香港教區夏志誠輔理主教下午2時許向傳媒正式公佈楊鳴章病逝的消息，他指，楊主教於這幾天的病情反覆「主教病情呢幾日惡化得好快，幾個鐘頭前教區先出通告指佢病情有少少穩定，估唔到咁短時間就忽然間惡化，但佢嘅離世都係平安。感謝信眾為楊主教祈禱，至於出殯安排會盡快公佈。」夏志誠回答傳媒提問時指，今早有修女到醫院送聖體予楊主教，修女亦能與主教交談，惟其病情突然迅速惡化。據了解，教區會安排1月10日守夜，於1月11日出殯。

有職員於堅道主堂旁的明愛大廈門前掛上黑紗。（蔡正邦攝）

楊鳴章主教最後公開露面：

中午曾出通告指主教情況穩定

教區今日中午透過《公教報》發出公開通告，指楊鳴章主教因肝硬化導至肝衰竭，12月27日入院。昨日他病情曾惡化，但今日情況穩定，教區請信衆特別為楊主教祈禱。怎料通告發出一小時多，楊主教病情急轉直下。香港教區夏志誠輔理主教表示，楊鳴章主教於今午1時30分安詳離世。至於交接方面，夏志誠表示，就事件知會梵蒂岡教廷，按教會法典教區將盡快開會，推選一位署任主教。

一名有線新聞的攝影師於採訪期間跌倒，由陳志明副主教扶起。（梁銘康攝） 傳媒抵細雨守寒風守候醫院 現場採訪氣氛一度緊張 自傳出主教病重的消息，由今早開始，多間傳媒抵著毛毛細雨及寒風於醫院門外守候。至傳出死訊時，氣氛一度緊張，陸續有不同媒體趕赴現場，最高峰有多達20名傳媒一同等候。至輔理主教夏志誠及副主教陳志明向傳媒公佈主教楊鳴章病逝的消息時更一度混亂，一名有線新聞的攝影師於採訪期間跌倒，更一度癱軟在地上，無法動彈，稍作休息後由陳志明副主教扶起，之後仍繼續採訪工作，而其攝影機就有損毀。

生於上海 4歲移居香港 擔任神職人員超過40年

楊鳴章於1945年出生於上海出生，4歲移居香港，1971年至1978年往義大利羅馬宗座傳信大學攻讀神學學士學位。1978年6月10日於香港聖母無原罪主教座堂晉鐸，並歸屬於香港教區神父，2009年成為香港教區副主教，2014年任輔理主教，2016年獲教宗方濟各委任為天主教香港教區助理主教， 2017年8月1日天主教教區榮休主教湯漢樞機榮休，楊鳴章正式接任天主教香港教區主教。

主教言論惹火 屢受批評

楊主教過去惹起不少屢受爭議的言論，於2015年，他曾以「吸毒」形容為同性戀的行為，同志團體及社會各界的批評，楊嗚章澄清雖然不同意同性戀行為，但會接受和關愛他們，楊嗚章認為是傳媒沒有引述他的其他言論。而較早前，他亦曾被批偏袒權貴等。