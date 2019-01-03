【斬人燒車】新義安黑幫內訌元旦夜掀殺機　 警拘17人涉復仇　

大角咀海庭道元旦夜發生的追車斬人及縱火案，警方持續兩日搜捕行動，搜查全港共33處地方，已拘捕17名涉案黑幫成員，他們涉嫌串謀傷人、縱火、藏有攻擊性武器及藏有違禁武器，另外警方亦檢獲一批武器及疑犯行兇時所乘坐的另一輛私家車。西九龍總區反三合會行動組總督察林志源指，調查仍在進行中，警方仍通緝在逃涉案人士，17名被捕人士均屬同一社團組織，警方懷疑他們角色由策劃、行事及接應等，警方相信動機是復仇。據了解，遇襲傷者與襲擊者份屬黑幫「新義安」同門。

1月1日晚上約8時18分，兩輛私家車載同4至5名持刀男子，駛至大角咀一處停車場外伏擊一名姓張(29歲)男子。張遇襲時右手手臂受傷，兇徒行兇後乘上來時車輛逃去。約12分鐘後，油麻地友翔道路邊發現一輛掛有假牌的私家車被人焚燬，相信為其中一輛接載刀手的私家車。

西九龍總區反三合會行動組總督察林志源表示，警方過去2日於全港33個地點進行搜查，共拘捕17名男子，年齡介乎18至33歲。搜查期間，警方撿獲一批武器，包括五支伸縮警棍及四把牛肉刀，並尋回另一輛相信是疑犯行兇時所乘坐的私家車。西九龍總區反三合會行動組高級督察趙炳輝指，被捕男子均有相同的黑社會背景，活躍於東九龍區。17人於傷人行動中負責不同角色，包括策劃傷人、刀手及安排車輛接載刀手的人員。警方現正通緝其他多名涉案人士。警方相信事件涉及社團糾紛，疑有人蓄意報復同門，引起斬人腥風血雨事件。