【楊鳴章病逝】繼任人誰屬？　料夏志誠署任　蔡惠民或成黑馬

天主教香港教區主教楊鳴章病逝，享年73歲。楊主教上任一年多便因病離逝，接任人選誰屬，仍未有安排，待由教廷任命。教區輔理主教夏志誠接受傳媒訪問指，已通知梵蒂岡教廷，會盡快開會推選新的署任主教。現時教區有輔理主教夏志誠、以及三名副主教陳志明、蔡惠民及林祖明。有教會人士透露，夏志誠及蔡惠民是兩大熱門的接任人。

輔理主教夏志誠。

夏志誠為輔理主教，現時香港教區只有夏志誠一人任輔理主教，屬「主教級」，終身擁有主教身份。有教會人士指，楊鳴章去世後，有可能先由夏志誠任署任主教。

現時夏志誠為聖神修院院長，其他職務亦包括就香港天主教正義和平委員會的工作進行協調，委員會關心香港民主政制、人權、民生福利等議題。夏志誠於教區中，為人較開明，深受教友愛戴，願意就社會議題發聲，關心本港的民主政制發展。

參與七一遊行 籲信徒擔當社會良心

夏志誠過去曾多次參與7.1大遊行，就民主、公義等議題發聲，去年的遊行上夏志誠指，香港回歸21年，不少制度在崩潰，但沒有人願意承認錯誤，他呼籲信徒不要因此而失望、或冷漠相對，應該要敢於擔當社會良心，以善勝惡。而2014年的7.1大遊行上，夏志誠表示，政權應由人民自由選出，而非由不知名的選舉提名委員會選出。

稱教會可容納不同聲音

雨傘運動過後，有人批評教徒走得太前，令教區感到尷尬，當時夏志誠接受電台訪問時稱，不認為教徒參加雨傘運動會令教區尷尬，認為教會是社會的縮影，有不同的聲音存在，在大原則下可容納不同聲音，而且是表達教會對社會的關懷。

《公教報》當時報導夏志誠聲援朱凱廸。 2016年朱凱廸在立法會選舉中當選後，收到死亡恐嚇，威脅其性命及家人安全，當時夏志誠公開於個人Facebook上發帖聲援朱凱廸。 夏志誠亦曾評論「六四事件」，2015年在紀念「六四事件」發生廿六周年的祈禱會上，夏志誠稱，六四這個傷口，是要治療的，而這個傷口，會使越來越強大的國家於道德上背負更重的擔子，他認為國家是時候要面對這傷口了。

副主教陳志明指，現階段天主教香港教區的事務會暫由輔理主教夏志誠管理。教區明天會召開諮議會推選一名署理主教直至梵蒂岡正式選出一名正權教區主教。

副主教蔡惠民。

蔡惠民曾被拒入境

另一熱門人選為副主教蔡惠民，據教會人士稱，教區內意屬由蔡惠民接任主教一職，惟他現時不是輔理主教或助理主教。有消息指，約一個月前，教廷有意任命蔡為輔理主教或助理主教。蔡惠民與中國關係良好，曾接待內地官方認可的主教。

舉辦學術會議 協助中梵軟性交流

蔡惠民為香港教區認可、非牟利慈善機構「原道交流學會」的會長。去年3月22至23日，學會舉辦主題為「基督宗教與中國社會」的學術會議，梵蒂岡外交部長Paul Richard Gallagher及獲教廷和北京政府承認主教楊曉亭均在場。會議期間楊曉亭發表《論天主教在中國現代社會中的積極作用模式及其影響》演講。楊曉亭與中國天主教主教團秘書長郭金才，曾參與梵蒂岡舉行的天主教世界主教大會，兩人屬於50多年以來首次獲北京當局批准參加大會的中國主教。故該個會議亦被視為中梵外交的場合。

翻查資料，蔡惠民曾被內地拒絕入境，當時他與四名華籍神父在沒有解釋的情況下，證件在邊境被註銷。

教區的資料顯示，對上一次香港教區在任主教離世，是胡振中樞機在2002年去情，當時教宗亦已任命陳日君主教為享有繼承權的助理主教。另外，在1974年7月23日，李宏基主教離世，當時因未有助理主教，副主教林焯煒神父被選為「署理主教」，至1975年4月5日教宗任命胡振中神父為香港教區主教。