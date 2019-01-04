【澳門警開槍】新例72小時開禁煙第一槍！　直擊煙民酒店外狂煲煙

無視澳門新禁煙法，三內地煙民，昨（3日）晚上11時許，在禁區煲煙襲警，引發治安警開槍，三人最終被捕，今午會轉交檢察院提出檢控。澳門治安警察局補充，開槍警員身體多處受輕傷。至今早肇事現場已解封，有職員指候車處外一直都不能吸煙。據記者觀察，煙民集中在酒店外沒有「瓦遮頭」的地方抽煙，一名成都旅客直言：「頭頂有藍天的地方，就可以抽煙！」

澳門治安警察局回覆香港01指，當時有人懷疑在澳門氹城銀河酒店外違例吸煙，有巡經的治安警上前阻止。（網上影片截圖）

其間警員發現警告無效，遂拔槍向天開了一槍示警。（網上影片截圖）

澳門元旦日起 室內範圍全面禁煙

今次觸發治安警開槍的導火線，是因為有數名內地客，在酒店門外的禁煙範圍抽煙，治安警到場處理，但懷疑飲了酒的內地煙民發難襲警，治安警向天開槍示警。從影片所見，治安警開槍後，內地客仍沒平息下來，還在斥罵治安警「打我！」「你拿槍？」。警門治安警最後拘捕了三名內地人。

其實，澳門剛在今年1月1日起，實施新的禁煙措施，娛樂場內所有吸煙區和舊有吸煙室均被取消，除已按新標準設置、獲許可的吸煙室外，所有室內範圍全面禁煙，並禁止娛樂場所銷售香煙；換言之，在非吸煙區食煙，會被罰款1500元澳門幣。新控煙法實施三日，就發生懷疑有人違例吸煙，引發警民衝擊開槍。

澳治安警察局：有人違例吸煙 警員上前阻止

澳門治安警察局回覆香港01指，事發在周四（3日）晚上約11時20分，當時有人懷疑在澳門氹城銀河酒店外違例吸煙，有巡經的治安警上前阻止。其間，數名內地人突然發難，衝前企圖襲擊警員。警員先拔警棍示警，對方依舊施襲。其間警告無效，警員遂拔槍，向天開了一槍示警。

三名內地男被捕 下午轉交檢察院

事發後，大批警員到場增援，三名內地男子當場被捕，帶返警署接受調查。澳門治安警察局指出，今午（3日）該三名被捕男子將會轉交澳門檢察院，向他們提出檢控。至於開槍的男警，身體多處受輕傷送院，目前他已出院。案件轉交澳門海島警務廳，該個彈殼及案件仍在調查中。