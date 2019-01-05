【奪命GoGoVan】放蛇實測　三車兩無貨照載　跟車：你答有貨就得

一輛GoGoVan昨在黃大仙龍翔道失控撞壆，一名女乘客被拋出車外惨死，警方正循客貨車有否載貨等方向調查。記者今早三度召車放蛇，在沒有貨物的情況下，有兩部貨Van照樣接載，車廂後座並無安全帶。有司機指，行業存有灰色地帶，很多人都會冒險非法載客。加上「載貨」沒有規限及定義，只要客人指有貨物跟車，司機就能接單，「我頭先問你有冇貨，你下次答有就得！」

香港01記者三度召車，當中兩次成功，不過兩車後座位置並無安全帶。（郭倩雯攝）

記者於透過手機應用程度召GOGOVAN，三次召車有兩次成功。（郭倩雯攝） 記者三度召車 兩車成功接單 記者今早透過手機應用程度召GOGOVAN，由荃灣往沙田，車費為100元。記者上車後，發現後座乘客位置並絛安全帶，全程需緊握扶手。司機指，GOGOVAN主要為自僱形式，沒有監管司機載客情況，但他強調自己主要載貨。該司機指，多數載客車沒有貼GOGOVAN貼紙，普遍透過網上登記，就可以自由載客，「以前埋站頭好易識到司機，𠵱家各自各用app接客！」 司機指無貨跟車「拒載客」 其後，記者再透過手機應用程式召GOGOVAN，一名司機接單後致電，查詢該程車是否有貨物，記者回覆沒有。司機再查詢是否載貨，記者指只是載人。他遂指不能接單，「小姐你唔係車貨，我接唔到你呢張單，你搵過其他車喇！」GOGOVAN的應用程度有提及：「落單時代表你確認，有需要運送的貨物」。記者翻查GOGOVAN網站，列明車主必須購買有效的商用車輛保險，並會提醒司機避免只載客、不載貨。

GOGOVAN app有提及「落單時代表你確認有需要運送的貨物」。 GOGOVAN司機普遍為自僱 被拒載一次後，記者再成功召車，由九龍塘前往荃灣，車費為80元，同車有另一名司機男友人。該名GOGOVAN男司機表示，平日晚上相對多人召車，長途車收入相對可觀，而他主要接載熟客，「如果開工8至10小時，生意好都可以做到800元至1,000元，其實自僱人士就係咁！」 公司未有提供保險 談及入行困難，他指只要有手機應用程式及輕型貨車，就可以順利入行，手續非常簡單，只需上報車主及車牌，他指出行內普遍為全職的自僱人士。「當時我上台時就要先畀按金，GOGOVAN就會畀單簿同埋要我上一個鐘嘅堂，介紹下公司咁。上完堂拎埋公司貼紙就可以開工。」GOGOVAN公司未有提供保險，司機需要買第三者保險，「保險就要靠自己，要睇吓係咪全保，不過搞第三者保險就煩！」 「載貨」難定義 存有灰色地帶 對於昨晚的奪命車禍，該名GOGOVAN司機認為行業存有灰色地帶，很多人都會冒險非法載客，「其實有灰色地帶，之前睇過條片，話搬唔起就係貨物！」車內司機的男友人補充，很多貨物難以靠人手搬運，難以定義感否搬起，有時只是象徵式指有貨物，當有執法人員問話亦可解話。他笑言：「所以我頭先問你有冇貨，你下次答有就得，其實都好多冇貨上車。」

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三年吊銷36輛白牌車 貨van佔五成半

本港白牌車問題日益嚴重，資料顯示，2015年至2017年間，共有36輛車因而被暫時吊銷牌照，當中20輛車為輕型貨車，佔整體逾五成半。據《道路交通條例》（第374章）第93條，任何人以未領有效出租汽車許可證的私家車，而提供載客取酬服務（俗稱白牌車服務），首次犯罪的暫時吊銷期為三個月，而就同一汽車其後再犯罪的暫時吊銷期為六個月。

GOGOVAN女乘客 拋出車外慘死

奪命GoGoVan在周五（4日）晚上八時許發生，一輛車身印有「GOGOVAN」字眼的客貨車，駛至黃大仙龍翔道與斧山道交界，懷疑失控自炒，撞向燈柱及石壆。車內女乘客被拋出車外，送院搶救後不治。肇事的28歲姓鄭男司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。