【法外開恩】東區安老資源大審計　建大樓增200長者宿位拖足13年

前年，八旬老翁黃國萬因害怕自己離世後，76歲癱瘓妻無人照顧，於是以竹製「不求人」勒死妻子，期後自首，昨獲法官法外開恩，判囚兩年。由於黃伯早前已被還柙18個月，相信短期內可出獄。根據香港法律第234A章《監獄規則》裏面的第4 部分第69 條1規定，服刑中的囚犯如實際刑期超過一個月，即使獲得減刑，但不可將實際刑期減至少於31天。根據條例推算，扣去假期，相信黃伯伯可以於農曆新年期間釋放。

用13年等一個綜合大樓落成

黃伯殺妻的悲劇，揭示了本港雙老家庭的困境，得不到政府的支援、私人機構費用昂貴，寸步難行的生活最終導致悲劇的發生。

翻查資料，黃伯所生活的東區，亦是本港老年人口最多的地區之一，惟區內的安老服務卻嚴重不足。而2009年東區區議會通過興建「鯉景灣綜合大樓」的計劃，綜合大樓內社會福利署擬建兩層安老院舍，提供200個宿位，惟一直都是只聞樓梯響，直至2017年7月在區議會會議上才確實了，今年向立法會申請撥款，綜合大樓計劃於2022年落成。

興建綜合大樓的選址為停車場，現時停車場仍運作中。（余睿菁攝）

東區區議員麥德正透露，不時有區內居民詢問他大樓何時落成。未落成已「深入民心」的一個綜合大樓，200個宿位，要居民用13年的時間來等候，到底是為何會這樣？麥德正估計，因綜合大樓內除有安老院，亦有圖書館，即涉及社署及康文署兩個部門，懷疑兩個部門均沒有詳細政策，因此令計劃一直拖延。

2024年東區每4人有一人為65歲或以上的長者

然而，從規劃署的人口分布推算或統計處的人口普查數字，都反映東區老年人口不斷增長，增加區內安老服務設施迫在眉睫。根據2015年規劃署發佈的「人口分布推算2015－2024」，2024年東區將會是65歲或以上長者比例最高的地區，由2014年的18%上升至2024年的28%，即每4個人便有一人為65歲或以上的長者。而2016年統計處的數字，按長者與各區人口總數的比例分析，東區長者佔該區人口的比例16.6%，比例排全港各區第四高。

建築署2017年交出的新設計圖。大樓共有6層，設分區圖書館和200宿位的老人院舍。（文件截圖）

區內安老服務不足 老友記無活動地方

根據社署的資料，政府資助的「長者暫託服務」中，各區的長者日間暫託服務指定暫託服務的名額大多為單位數，而東區只有3至6個名額，當中沒有空缺。東區區議員麥德正稱，區內現時於安老服務上無論硬件、軟件上都十分不足，政府資助的日間服務中心只有數間，提供的名額不多，令長者沒有活動的地方，而社署曾於區議會上承認暫時未有新的長者日間中心規劃。麥德正稱，相對比過夜的院舍宿位，長者日間中心需求更大，「依家入去中心玩嘅(長者)比例好少，但日間中心可以有保健功能，社工會提供program畀佢哋，對健康上邊好啲。」

私營院舍服務差 長者卻步

麥德正稱，現時東區政府資助的安老服務不足，私營安老院環境惡劣，麥議員分享自己有一次前往一間私營安老院，一來便是一條長樓梯，行完樓梯便抵達安老院，環境幽黑、有股怪味，自己在院舍站了好一會兒，才有職員發現他進來了，「社區私院環境差，安唔到老。」現時東區有30多間私營安老院，但環境欠佳、人手不足，加上費用昂貴，令長者卻步，「又細又貴，一般長者都唔去，個個都排資助院舍。」