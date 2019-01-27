【趕絕小販】接管華明街市　建華辣招清場　瘋狂報警趕邨內小販　

去年3月，粉嶺華明街市被領展外判的建華集團接管，農曆新年後，街市將全面關閉，進行為期三個月的翻新工程。建華掌權，受影響的除了街市內的小商戶，街市外的小販亦受牽連。有知情人士透露，建華高層下令職員驅逐在街市外擺檔的小販，手法包括教唆員工以鐵剪剪掉手推車的鎖鏈，又不停滋擾小販；該名知情人士更指，建華高層逼令下屬需每小時於通訊群組內，向上司以相片匯報該處小販情況，又教下屬「正確報案方式」，「一定要叫阿sir抄低佢（小販）資料，我哋（建華）到時可以出律師信警告佢（小販）」，務求將他們趕盡殺絕，確保日後新街市商戶的利益。有在上址擺檔逾20年的小販亦透露，近月不斷有便衣建華職員巡查，揚言見他們擺檔，「會報警同Call食環，一日Call三次」，堅拒讓他們留守多一個月清貨，令他們苦不堪言。建華回覆指，為保障公眾衛生及安全，有關街市外圍非法擺賣的問題，會交由相關部門處理。

受訪小販表示，建華只接管街市部分，邨內其他範圍包括柱外、即小販擺賣的位置，並不屬他們的管轄範圍。 （蔡正邦攝）

建華街市管理公司自去年3月1日起正式接管華明街市，有知情人士不忿建華利用「陰招」將華明邨小販趕盡殺絕。他指出，華明街市裝修在即，故建華要驅趕小販，以確保日後新街市的商戶利益，又稱建華於三年前同樣因為借翻新街市為名，以用更激進的手法，在屯門良景邨驅逐小販。

知情人士：建華高層教剪掉小販手推車鎖鏈

他指，建華高層人士會教唆員工，半夜以鐵剪剪掉小販停泊在巴士站旁的手推車鎖鏈，又清理小販生財工具，包括椅子、箱，涉嫌刑事毀壞及干犯盜竊罪。他提供多個建華高層群組對話內容和錄音，顯示建華為了趕絕小販不擇手段。該名知情人士又透露，建華高層指要不停滋擾小販，更要下屬向小販說：「你喺度生存唔到，我日日咬住你唔放」。

執法部門執法不力，所以建華用自己方法驅趕小販 華明區議員陳惠達

要求下屬每小時以照片匯報小販情況

根據該名知情人士提供的通訊紀錄顯示，有建華高層要求下屬每日到華明邨巡查小販，更需每小時於通訊群組內向上司以相片匯報情況，強調華明邨周邊地方都不能有小販蹤影。一旦發現有小販出沒，建華高層會以錄音教導下屬：「唔使報食環，打3條9」，因他們需要得到有關小販的個人資料，以便日後作民事訴訟。他們又會教導下屬「正確報案方式」，即使保安人員在遠處觀察小販，從未有正面交涉，亦要報稱與小販發生糾紛，要求警方協助，「一定要叫阿sir抄低佢（小販）資料，我哋（建華）到時可以出律師信警告佢（小販）」。

我哋擺喺街市外出面嗰五條柱隔離，佢哋都唔畀 華明邨小販

有在上址擺檔售賣土伏苓的小販表示，每日均受到建華人士到場滋擾。 （蔡正邦攝） 拒讓小販散貨 一見擺檔即報警 據在上址擺檔二十多年的小販表示，早年華明邨的業主立案法團一直對他們較為忍讓，「會早午嗌一嗌我哋收檔，但從來冇強硬趕走」。惟至近月，建華接管的街市即將裝修，遂派人叫小販不要擺檔，小販希望對方通融，「我哋只係想散埋最後一批貨，跟住就唔會再擺，佢哋都話唔得」。 該名小販透露，建華只接管了華明街市，邨內其他範圍並非屬建華管轄，「我哋擺喺街市外出面嗰五條柱隔離，佢哋都唔畀」。他形容建華派人滋擾不斷，「只要一見我哋擺檔，就會報警同Call食環，一日Call三次」，建華更私自拿走其中一檔小販的凳及發泡膠，惟剪鎖及拿走手推車的情況則未有聽聞。 他形容，建華人士拒絕讓他們擺檔多一個月，每天均會派便衣職員到場巡查，該小販大嘆無奈，指建華人士會到場以手機拍照，只要他們一開檔，對方便會報警，「每日報至少兩次，食環派人企喺度全日，搞到我哋唔敢開檔」，他慨嘆：「點解連一個月散貨嘅時間都唔畀我哋？」

小販以往他們會於巴士站旁的行人路擺檔。（鄧栢良攝） 小販：只係想清走屋企啲貨尾 根據食物環境衛生署的資料顯示，華明邨巴士總站為北區其中一個小販黑點。有小販透露，以往他們會於巴士站旁的行人路擺檔，但他們擺賣的位置並不屬建華的管轄範圍，不過他們仍被滋事份子恐嚇，因此暫時都不會在附近擺賣。他直言，現時尚餘十幾檔小販，而大部分為中年女子，主要售賣賣薑、利是、衫褲、毛巾及雜物等等。他們曾遭滋事份子騷擾，都會立即離開「佢哋會兇神惡煞恐嚇小販，話你唔走就掉哂啲貨！大家好驚就會走！」 他又指，近半個月前，便衣職員見有小販開檔就隨即報警，警員前來抄下小販的個人資料及拍照後就離去，不過暫時應未有人收到律師信。他估計新年前夕會再有人到區內趕盡小販，小販直言「以後唔畀我擺檔都無所謂，而家只係想清走屋企啲貨尾」。

建華回覆指，華明街市將於今年2月中展開翻新工程，預計3個月完成。另外，為保障公眾衛生及安全，有關街市外圍非法擺賣的問題，建華會交由相關部門處理。

華明區議員陳惠達則指，小販問題困擾華明邨多年，「執法部門執法不力，所以建華用自己方法驅趕小販」。陳指，多年來一直有居民投訴小販「影響市容」、在公眾地方擺賣阻塞通道造成衛生問題及霸佔居民休憩空間等等，要求正視問題，奈何居民多番向警務處、房署投訴不果，華明邨法團的保安公司又不是專責處理小販事宜，故小販問題久久無法解決。陳惠達續指，華明街市已外判予建華管理公司，小販存在勢會造成利益衝突。而華明邨小販在邨內長期擺檔，賣蔬菜、衣服及床上用品等等，貨品種類與街市類似，故認為建華有權利驅趕走他們。