【太和停電】斷電逾40小時　部分升降機重開　視障居民：好迷茫

「屋企全部用電熱水爐，所以沖涼冇熱水，冇得煲水；有水都冇用」。停電逾40小時，住在喜和樓17樓的視障人士黃先生直言，即使現時恢復供水亦作用不大。他向記者表示擔心大廈內的長者及其他殘疾人士情況。「有個住31樓嘅視障朋友宜家都去咗佢媽到暫住。」 大埔太和邨喜和樓前日（14日）因電錶火警致全幢大廈停水停電，至今日(16日)凌晨5時左右，喜和樓的公用電力部份恢復，包括走廊燈及供水。而6部升降機中有3部亦於中午開始重新提供有限度服務。

居住在喜和樓17樓的視障人士黃先生對於單位內恢復供電無期大感無奈及迷茫。（潘安奇攝） 有水未有電 熱水爐無用 居住在喜和樓17樓的視障人士黃先生對於單位內恢復供電無期感無奈、迷茫，尤期對長者及弱勢人士而造成極大困擾。他由停電當日開始，就以流動充電器為電話充電，不光電亦快用盡。他直言若屋內未有電，只恢復供水亦作用不大，「屋企全部用電熱水爐，所以沖涼冇熱水，冇得煲水；有水都冇用」。 高層視障居民暫撤離 專用眼藥水全報銷 黃又擔心大廈內的長者及其他殘疾人士情況。他指，他一名居住在31樓的視障朋友患有青光眼，需要定時滴指定眼藥水，而該眼藥水需冷藏在冰箱內。不過由於停電，他的眼藥水都未有冷藏，以致不能使用，全部報銷。因此黃就陪友人到急症室需要自費重新買藥。「因為未知單位幾時先有電，所以佢去咗佢媽到暫住。不過我都未通知佢可以返嚟，係有𨋢搭咁又點，上到去都冇電。」

家住最高層35樓的胡女士數天共來回2次，感到非常疲累。（潘安奇攝） 頂樓住戶計劃回鄉暫住 家住最高層35樓的胡女士數天共來回兩次，感到非常疲累，她指，都是到最有需要時才下樓，「因為屋企完全冇水！」而昨晚亦到朋友家暫住，今日得悉大廈恢復部分供電時便與女兒回家，「但係屋企唔係用煤氣爐，所以都冇得沖涼、煲水。」她坦言，仍然擔心無了期停電，因此正計劃回鄉暫住。

升降機提供有限制度服務

現時，喜和樓的6部升降機中，其中3部於中午時已重新開始提供有限制度服務。該3部升降機可到達每一層，惟每次限制只可載運10人。所以有街坊估計，到放工時間，會相當繁忙。至下午約5時半，有機構社工連同學生義工，到喜和樓受影響單位派發糧水等物資。但因升降機未能全面運作，運力有限，部分學生義工步行上18樓。

機構到場派飯 設充電位供街坊自行使用

至下午時間，聖公會太和長者鄰舍中心有職員推來兩箱飯盒，派飯給有需要街坊，兩箱飯盒迅速派完。至於充電方面，喜和樓及福和樓附近分別設有約10個充電位，供街坊自行使用，部分有心居民則留在現場協助長者，不過未有人在場維持秩序。社署發言人指，社署今日共召集了230名來自不同機構的義工及社工，到喜和樓派飯及了解他們的特別需要。