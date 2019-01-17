【太和停電】全數住戶恢復供電有望　居民組織成功爭取再借兩電櫃

大埔太和邨喜和樓周一（14日）下午1時半，因電錶房起火冒煙，致全幢大廈停水停電。居民組織今發文表示，中電提供的兩部臨時電櫃，僅可提供給一半住戶，認為中電「拒伸援手」，由於電錶房搶修需至少兩個月，更有機會出現過年沒有電力使用的情況。今午（17日）居民組織再與中電代表見面，最終成功爭取額外兩部電櫃，可供全幢大廈住戶基本用電。

近半住戶未有電力供應

太和的後裔——太和邨法團監察組今日發文表示，中電提供的臨時電櫃僅能供應平均每戶 214瓦特電力，估算即每戶僅能開啓一枝光管、一部電視和一部雪櫃，否則就會出現跳電情況。由於中電無法提供電力給所有住戶，現時仍有近半住戶未有電力供應，太和邨立案法團及居民關注組相信情況於假日及用電高峰期，將會更為嚴峻。帖文中又指，昨日與中電的會議當中，曾要求中電提供額外資源予該幢大廈1077戶住戶，惟帖文指中電「拒伸援手」，指住戶有機會面對停電超過一個月的情況，過年時有機會沒有電力使用。

受損電錶房搶修需時

太和邨居民組織成員歐小姐表示，由於受損的電錶房需進行訂購配件、入則等程序，最快需要兩個月才可處理完畢，現時邨內依靠中電提供的兩部臨時電櫃供應電力，僅能供應平均每戶 214 瓦特電力，若半棟大廈的住戶無法使用，形容「好似制水咁，上面住戶用咗下面住戶就無得用！」另外，電力供應將優先供於公用電，大廈六部電梯現時可用三部，原本每部電梯可載18人，現時每部不可載多於10個人，否則會出現超重情況。



中電終再借兩電櫃 預計周六可啟用

今午約5時半，歐小姐表示居民組織與中電代表開會後，中電終答應再借出兩部電櫃，即總共四部電櫃，並由原先僅提供800A的電流增至1600A，現時可基本維持整幢大廈居民的基本用電，包括開燈等等，亦可啟用1200A電流的消防汞，大廈相對較安全。歐小姐指，中電明日再借出兩個電櫃，但安裝需時，仍需待周六才可使用。

社區中心暫住長者今午返大廈 記者今早到現場查看情況，喜和樓現時有三部升降機已重開，仍有三部未開放，數名居民到大樓地下位置充電，由於大廈逐步恢復供電，居民已陸續返回單位。住6樓的陳女士表示，事發前她正準備上班，突然停電令她措手不及，「我以為停一陣就冇事啦，點知停咗幾日！」陳女士指事發後，只好買外賣回家吃，「我差啲連麵包張紙都食埋！」至於事發後不少長者難以回家，10名行動不便的長者到大埔社區中心暫住，社區中心將於下午二時後安排他們返回大廈。

住戶可用後備電源供電 斷路器測電量

理大電機工程學系鄭家偉表示，電錶房的維修時長，需視乎是否需要重新入則、訂購配件等因素，而電力櫃因電源限制，難以大量供應。此外，住戶可以購入後備電源，即「不斷電源供應系統」以電池經過逆變器供應電流，但此種方法相對成本較貴，用完亦需重新充電。另外，由於使用電櫃或會出現「搶電」情況，鄭指可利用「過載電流斷路器」(Overcurrent breaker)檢測使用過多電的用戶，同時將其斷電。

電錶房周一起火冒煙 燒毀電力裝置

大埔太和邨喜和樓周一（14日）下午1時半，因電錶房起火冒煙，燒毀電力裝置，事故後其中一個電箱被燒至完全熏黑，當時有居民表示，由於消防員到場向冒煙的電箱大量射水，加上電箱已燒焦，令全幢喜和樓停電缺水。