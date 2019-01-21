【奪命鋁窗】窗戶需以鑰匙開啟　甫推開即墮下　美旅客驚呼Crazy

尖沙咀彌敦道美麗華酒店今早有玻璃窗從高處墮下，擊中一男一女內地遊客，24歲女送院不治，同行男子輕傷。警方指出，涉事窗戶需以鑰匙打開，酒店住客無法開啟。事發時一名39歲清潔女工以鑰匙開窗並向外推，窗戶隨即由16樓墮地，她涉嫌容許物件從高處墮下被捕。案件將由油尖重案組第一隊調查，警方呼籲目擊者可致電3661 9351 提供有關資料。有外地旅客對事件感驚訝，坦言從未於亞洲地區遇到同類意外，直指「it's crazy」。

事發於今日（21日）上午10時許，一名清潔女工於美麗華酒店16樓一房間進行清潔期間，她以鑰匙開啟窗鎖後，嘗試將一扇玻璃窗打開，惟一打開窗戶便由高處墮下，擊中兩名途經彌敦道的男女旅客，女子頭部被擊中，送院證實不治。男子輕傷，經治理後已出院。警方指，兩名死傷者為廣東省，兩人同行，今早才到港，事發時正途經上址，並非美麗華酒店住客。39歲清潔女工涉嫌容許物件由高處墮下被捕。

事發後玻璃散滿一地，涉及範圍6米乘6米（梁銘康攝）

警方指，涉案玻璃窗大小130厘米乘44厘米，事發後玻璃碎散滿一地，涉及範圍6米乘6米。窗、窗框及窗鉸已被取走檢驗，暫時未能確認涉事窗戶有否損毀，將以酒店的維修窗戶記錄及責仼作為調查方向。現時酒店其他窗戶將會由屋宇署調查。

美麗華酒店回應事件表示，對今晨酒店墮鋁窗導致一名女途人於尖沙咀彌敦道身亡之事件感到非常難過，向死者家屬致以深切慰問，對方如有任何需要會盡力提供協助。酒店現正積極配合警方調查。

姓左女死者親人於下午5時許從內地趕到醫院認屍，惟父親因簽證問題未能到港。家屬認屍期間傳出哭聲。

途人感詫異：平日經過較少向上望

由美國紐約訪港的Oliver（左）及Collin（右）聽聞事件後直呼「It's crazy！」，Oliver笑言不想靠近涉事大廈。Collin認為意外難以完全避免，但覺得本港其他窗戶甚為堅固，所以不會因事件感太擔心，仍然相信香港是一個安全的城市。

女途人柳小姐則指，事發後赫見滿地血迹，感到愕然。柳小姐稱，平日經過該處，並不會向上望，或留意有否墮物。柳小姐續指，事發後感到擔憂，「會多啲留意，小心啲」。