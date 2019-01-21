【欺凌車長】心靈受損憂失業　愉景灣遇襲車長﹕感激各方支持

大嶼山愉景灣日前發生兩個大媽「雙鬼拍門」喪摑司機事件，遇襲車長當日被扯頭髮及指罵，連連發出慘叫聲，卻無還擊之力，任由大媽欺凌，案件曾列作糾紛。事件片段曝光後，警方改列作襲擊案。車長阿歡曾強調不想惹是生非，至今日他寫下親筆信剖白，指土生土長的他自少被教育不麻煩他人，事發後他心靈受損，但只能自認倒霉，怕因事件令他失去工作，無法照顧癱瘓及患痴呆症的母親。惟獲各方關心、鼓勵後，他決定協助警方調查，並感謝港人的善心和正義。

大媽襲擊車長情況。(資料圖片)

香港01記者在事件發生後，曾致電遇襲的巴士車長李先生「阿歡」，他當時強調不想惹事生非，沒想到事情變成這樣。至昨日（20日），他就事件寫了親筆信，並在今日透過總公司興業集團發放。信中指出，他是土生土長香港人，小學時便要自行乘車上學，更曾與父母擺地攤過日子，家人教育他不要麻煩他人。

母親癱瘓、認知障礙 車長憂失工作忍氣吞聲

阿歡的親筆信心提及，遇襲後他「心靈受損」，以為不會有人理會，只能自認倒霉。加上他的母親因中風而半身癱瘓和有嚴重認知障礙，他擔心事件會影響這份唯一的工作，故當時只好忍氣吞聲。但這個星期各方表達的關心，令他「發現自己想錯了」。他得到愉景灣居民的問候，香港市民的關注，總公司興業集團的關心，愉景灣公司的鼓勵，故決定協助警方調查事件，「無論結果怎樣，你們各位的善心和正義，令本人明白香港有愛，也榮幸為愉景灣居民服務，本人銘記各位這份恩情，願各位幸福美滿天天常在。」

事發於上周二（15日）據了解，持雙程證來港的兩婦，在欣澳站拖篋上巴士，疑有人手腳慢，拖慢上車進度，司機感不滿及出言指責。巴士到愉景北商場的總站時，疑有人大力煞車，車上行李跌落地上，長髮大媽的小孩跌倒，但沒受傷。兩名大媽走上車頭對車長瘋狂掌摑，更扯車長的頭髮，更要同伴拍下車長的樣貌，後來短髪婦人報警。雙方皆沒提到使用暴力的情況，三人和解，直至片段流出，警方改列襲擊案。

車長阿歡親筆信全文如下﹕

「

致愉景灣居民及香港市民的信﹕

本人是本月15號被襲擊的愉景灣巴士車長。連日來的事情發展，讓各位居民和市民關注，本人誠心感謝和過意不去。

本人是土生土長的香港小市民，讀小學時，只有我和姐兩人自理坐車上學去，四年級時更和父母在街擺了三年地攤過日子。家庭中更教導我盡不要麻煩他人。事件發生後，當然心靈受損，以為不會有人去理會，只能認自己倒霉，而且怕這事影響而失去這份唯一的工作，因為本人媽媽因中風而半身癱瘓和嚴重認知障礙，所以這份工作，對本人極為重要。

經過這星期後，自己才發現自己想錯了。愉景灣居民的問候，香港市民的關注，總公司興業集團的關心，愉景灣公司的鼓勵，本人深深感激各方的支持，故此本人已全力協助警方去調查案件，無論結果怎樣，你們各位的善心和正義，令本人明白香港有愛，也榮幸為愉景灣居民服務，本人銘記各位這份恩情，願各位幸福美滿天天常在。

歡

20-1-2019

」