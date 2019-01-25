【行山猝死】大帽山26歲男暈倒　朋友跑落山追訊號報警　惜送院亡

此處為大帽山閘口。（資料圖片）

男子行山暈倒 友人跑落山報警

今日（25日）早上8時許，一名26歲男子與兩名朋友到大帽山行山，其間眾人步向大帽山閘口時，男事主不適暈倒。當時，同行友人立即報警，但手機沒有任何訊號，他遂跑下山約300米「追訊號」報警，另一人則在原位陪同男事主。救護員到場前，透過電話告知友人急救措施，待救護員到場後，將陷昏迷的男事主送院，惜最終不治。警方正在調查事件。

男事主為商人 網上結攝影發燒友

據了解，現年26歲的男事主，為一名商人開店舖。今日與他行山的兩名朋友，約兩至三年前於網上結識，大家均是攝影發燒友，平時喜歡拍攝野生小烏；據資料顯示，去年消防處引入新電腦系統，向市民提供30多種傷病的急救指引，讓市民於救護員抵達前穩定求助者的傷勢或病情。

方保僑：「緊急電話」可以其他訊號求救

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，本港不少郊外地方的電話訊號相對弱，加上有外在的干擾，令到電話訊號減弱。方指出，有時自己的電訊公司沒有訊號，可留意電話有否出現緊急電話（Emergency Call），他解釋該個功能是可以用其他電訊公司訊號，以撥打999向警方求救。如果沒有緊急電話的功能出現，事主就需找可接收電話的地方。