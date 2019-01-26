【樊亦敏舌戰】趕往QE見友人最後一面　疑違泊同保安「吵大鑊」

無綫藝人、1991年最上鏡小姐樊亦敏，周六（26日）凌晨趕往伊利沙伯醫院見圈外友人最後一面期間，據報情急下於醫院範圍內違泊而被鎖車，並一度與保安員爆發罵戰，雙方各執一詞，驚動警方到場調停。最終樊亦敏繳付開鎖費了事，但又無奈又氣憤：「警察有啲咩都會安撫你哋，保安講嘢係咪都有啲人情味呢，態度咁差根本唔需要講啦！」

樊亦敏在場協助警員調查。（賴南秋攝）

● 90歲圈外友人離世 不知自己違泊

樊亦敏憶述，今日凌晨約1時，她接獲醫院通知，指其一名年逾90歲的圈外男友人突然離世，她立即駕駛平治私家車趕往伊利沙伯醫院見其最後一面，但抵埗後疑情急下於醫院範圍的南丁格爾路違規停泊，「呢度又黑又冇牌話唔畀泊，仲有好多車泊喺度，我先以為係泊得。」直至凌晨約3時，樊亦敏處理完相關手續後折返取車之際，發現其座駕的右前轆被鎖，車框更疑被刮花，立即找來保安員查問。

● 繳320元開鎖費 警列糾紛案

消息稱，雙方由查問演變成爭論，再由爭論演變成罵戰，互相指摘對方態度惡劣，各執一詞，最後更要報警處理。警方證實，凌晨約3時34分接獲報案，指一名私家車女司機因事與保安員爭執，案件列作「糾紛」處理。樊亦敏最後繳付320元開鎖費了事，並拍低車輛花痕存證，「就算你要鎖車，都唔好整爛我架車嘛，講真你屋企人或者朋友有事，仲見到架車咁我真係唔識講。」

● 批保安態度差 「成間醫院我覺得好冷漠」

事後樊亦敏大感無奈及氣憤，她指會向醫院反映事件：「其實係態度問題囉，同埋成間醫院我覺得好冷漠，嚟到唔理做咩都好總之就係鎖你，同埋可唔可以train（訓練）下啲職員唔好咁樣呢（態度）！」她又指保安員毫不懼怕被投訴，「就算警察有啲咩都會安撫下你哋，啲保安就覺得你唔想畀錢唔知想拗咩，你投訴我啦我唔會講畀你聽我姓咩，我自己會寫report，你咪投訴我哋囉！」

● 91年最上鏡小姐 曾奪內地女主角獎

現年47歲的樊亦敏，畢業於東京國際大學附屬日本語學校，1991年以20歲之齡參選香港小姐，勇奪最上鏡小姐及打入最後五強，惟最終三甲不入，該屆港姐為郭藹明、周嘉玲及蔡少芬。落選後樊亦敏簽約TVB拍劇；1996年轉戰內地，曾獲北京電視週刊電視獎—最受歡迎女主角；2007年投身前亞洲電視；至2012回巢無綫至今。

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