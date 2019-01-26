【樊亦敏舌戰】雙方爭執有人叫傳媒到場　樊網上還擊斥保安態度差

醫護人手短缺，醫院車位同樣短缺！周六凌晨，藝人樊亦敏於伊利沙伯醫院疑違泊，遭保安員鎖車釀爭執，據知雙方爭執時，有人通知記者到場。前醫院保安員陳先生（化名）表示，醫院探病時間相對多車，院內的加士居道停車場，會於對訪客開放逾兩小時。由於樊亦敏座駕於非開放時間違泊，因此保安會鎖車處理。據資料顯示，醫管局於2012至2016年間，共接獲22宗關於公營醫院內泊車位不足的投訴。

周六凌晨，樊亦敏趕往伊利沙伯醫院見圈外友人最後一面時，疑違泊而被鎖車，並一度與保安員爆發罵戰。（賴南秋攝）

醫護人員停車場 有保安員駐守

藝人樊亦敏周六凌晨於伊利沙伯醫院見朋友最後一面時，因違泊問題與保安員展開罵戰。醫院內違泊問題備受關注，一名已離職的醫院保安員陳先生（化名）表示，醫院停車場有保安員駐守，醫院範圍的南丁格爾路的露天停車場，為醫護人員專用，保安員一旦發現違泊，就會上前勸告，如無人駕走車輛，一律鎖車處理。

醫護車位相對緊迫 醫院設訪客停車場

陳先生續指，由於探病時間醫院相對多車，加士居道近M座對開的訪客停車場，會於下午5時45分至晚上8時對外開放。其餘時間，訪客車輛就需泊到衛理道近T座的訪客停車場，該處更是24小時對外開放。

陳稱，由於醫護人員的車位相對緊迫，因此保安見有人違泊，就會上前勸止或鎖車。據記者觀察，醫院內未見有違泊及鎖車情況，外來駕駛者亦將車泊到訪客車場，而醫護人員停車場未見「爆滿」情況。

晨運人士違泊 保安員揭發會鎖車

另外，伊利沙伯醫院近京士柏公園一個泊車處，不時泊滿車輛，當中有持泊車許可證及工作中的採訪車。不過陳先生指，醫院不時有「外來車」違泊在該處，包括有到京士柏公園運動的人士，他們主要於早上九時至十時將車駕走，但職員見有人違泊，同樣會上前警告及鎖車。

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伊利沙伯醫院訪客泊車位置。（網頁截圖）

五年接獲22宗 公院泊車位不足投訴

據立法會文件顯示，醫管局於2012至2016年間，共接獲22宗關於公營醫院內泊車位不足的投訴。當中兩成為職員投訴，其餘八成為訪客所提出。醫院亦會按職員工作需要、居住地區與醫院距離等考慮因素，簽發泊車證。而泊車位的數目亦會按職員、部門運作需要分配。

醫管局制訂 公營醫院訪客車位供應

與此同時，據《香港規劃標準與準則》第8章內有關醫院的泊車設施標準及準則，運輸署確定醫院按比例，每3至12張病床，設立泊車位標準。醫管局亦制訂一份關於公營醫院訪客車位供應的運作通告，就各醫院及專科門診診所應提供的訪客車位數目以及它們的位置、管理、收費等提供指引。

院方回應：按既定程序鎖車

伊利沙伯醫院發言人表示，醫院T座設有24小時訪客停車場，供訪客使用，醫院互聯網亦載有訪客停車場資料及位置，方便公眾查詢。

另外，醫院設有不准違例泊車的標示，如保安人員發現違例泊車情況，會先檢查車輛上是否有任何方法可聯絡車主，若在無法聯絡車主情況下，會先發出警告通知書，15分鐘後若仍然未有人駛走車輛，會按既定程序鎖車。

院方續指，重視公眾意見，不時改進服務，同時職員有責任確保醫院範圍通道暢通，以免影響服務運作，希望駕駛人士諒解及合作。

傳媒報導 樊亦敏留言回應

事件被傳媒報導後，有相信為樊亦敏本人的facebook用戶透過網絡平台回應事件。留言中，樊指現場燈光昏暗，亦無人員及充足指示，自己到座駕被鎖後，才知道該地點不可泊車，強調泊車時並不知道該位置是職員車位。她又強調，當時兩名保安「說話同態度有問題，成件事，佢哋有職責」。「你哋唔在場，佢哋態度有幾差你哋唔會知。」

《香港規劃標準與準則》泊車標準： 私家車的泊車位供應比例：按比例每3至12張病牀闢設1個泊車位 電單車的泊車位供應比例：私家車泊車位總數的5-10%