【樊亦敏舌戰】初代「陽光妹」最上鏡港姐　重情義照顧中風劉家輝

藝人樊亦敏周六凌晨於醫院探病，疑違泊與保安員展開罵戰。樊亦敏近年回巢TVB拍劇，最為人熟悉的角色為《愛‧回家之開心速遞》中「三姨太」一角。八年前，樊亦敏亦助中風癱瘓、被家人離棄的前武打明星劉家輝打官司，舉動獲網民大讚有義氣。

2011年，香港武打明星劉家輝中風入院，一度半身不遂。而無血緣關係的樊亦敏伸出援手，義助劉家輝並擔任其委託人。（網上圖片）

1991年港姐「最上鏡小姐」

現年47歲的樊亦敏，參與1991年香港小姐競選，並奪得當屆「最上鏡小姐」。那一年，參選的港姐質素甚高，競爭激烈，港姐冠、亞、季軍分別為郭藹明、周嘉玲及蔡少芬。樊亦敏當年雖曾拍過陽光檸檬茶廣告，是第二代「陽光妹」而頗有人氣，但在那一屆的港姐競選仍昃三甲不入。其後，樊亦敏加入無綫電視拍劇，作品包括《他來自天堂》、《天子屠龍》、《刑事偵緝檔案II》、《娛樂插班生》及《雷霆掃毒》等。約五年後，她轉戰內地拍劇，並獲得國家廣播電影電視總局「飛天獎」三等女主角獎。

近年回巢TVB拍劇

2007年樊亦敏投身前亞洲電視，至五年後重返無綫電視。她近年最為人熟悉的作品為《愛‧回家之開心速遞》，她於劇中演繹「三姨太」一角，受到大眾喜愛。樊亦敏亦不時於無綫清談節目「Big Boys Club兄弟幫」分享鬼故及所見所聞。

獲讚有情有義 照顧癱瘓的劉家輝

樊亦敏今次趕赴醫院見友人最後一面，發生違泊事件跟保安「吵大鑊」。而她在娛樂圈中，對朋友有情有義。2011年，武打明星劉家輝中風入院，一度半身不遂，劉的家人未有共患難，紛紛離他而去。其第二任妻子及女兒更要求劉家輝交出個人積蓄及樓宇。在患難中，樊亦敏伸出援手，義助劉家輝並擔任其委託人。其間，協助劉家輝興訟，成功討回前女助手馮映華，企圖霸佔的120萬元資產。