【九巴車廠欺凌】徒弟唧車出錯　老行尊：師傅緊張安全　動作多咗

九巴青衣車廠昨日流出懷疑欺凌片段，一名高級技工對技工助理喝罵，並有壓頭、叉頸舉動，九巴稱兩人換車胎時發生衡突，因技工助理未聽從使用指定的儀器唧車。同一車廠的同事透露，兩師徒關係如「兩仔爺」，由於徒弟未能按「進度」一年升半熟練技工，想他「快啲上位」，太緊張而爆發事件，但兩人事後如常工作。 在九巴工作20年的老行尊稱，該名徒弟唧車時犯下嚴重錯誤，可能造成巴士塌下，壓傷自己，估計因師傅緊張憂徒安全而喝罵，但動作「做多咗」。

一名於事發車廠負責加油工序的師傅榮哥透露，片中的該名師傅人稱興哥，是車廠中的老師傅，年屆六旬的他本來已退休，一年多前再重返車廠工作，平日為人「好好人，好肯教人」。而該車廠中負責換胎工作的，只有興哥及其徒弟兩人，由約晚上7時工作至翌早5時。因此兩人平日已合作無間，雖然工作時時有出現「師傅鬧徒弟」的情況，但兩人工作後又很快會忘記介蒂，「好似兩仔爺咁，我哋都覺得好得意」。

師傅欲拍打技工助理。（網上影片截圖）

徒弟資歷應升職 師傅盼他快上位

榮哥指未曾見過興哥出手打徒弟，指片段中興哥可能是不滿意徒弟表現，「始終佢哋（老師傅）諗法係上一代，有時緊張咗，語氣重咗」，又稱該名徒弟任職約一年，理論上資歷應可以晉升為半技工，「但就係仲未得，所以師傅咪更加想佢快啲上位」。榮哥指事件後兩人主管到車廠了解事件，「兩個都無乜嘢」，之後亦如照工作。

事件發生在青衣車廠。（魯嘉裕攝）

機雜犯嚴重錯誤或陷險境 師傅緊張喝斥

九巴「月薪車長大聯盟」理事、總修中心高級技工陳智輝加入九巴20年，16歲學師，2002年升做師傅並開始帶徒弟。他今午看到相關片段，即時發現技工助理（行內稱：機雜）犯下嚴重錯誤，可能危及自身安全，所以遭到技工喝斥，但坦言自己遇到同樣情況亦會責罵徒弟，但無疑該名師傅的肢體動作「做多咗」。

千斤頂放錯位 巴士隨時壓身

陳智輝解釋，更換巴士車胎要先唧車，機雜要「捐」車底將千斤頂放置在適合位置，將巴士升高，萬一千斤頂擺放的位置錯誤，千斤頂可能會「跣走」，巴士隨時塌下，壓在機雜身上，造成損傷。陳指，自己在教導學徒唧車時，亦因緊張他們的人身安全，犯錯時會責罵。

陳智輝至今帶過7名徒師，其中3人升師傅，徒弟學有所成是20年九巴生途最開心的事：「因為真係用心教，佢哋有實力先出到師！」

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徒弟薪金低 被指罵隨時辭職

陳表示，現時九巴的技工訓練以一名師傅（技工）帶一名徒弟為主，徒弟分兩種，一般四年制學徒及超過學徒年紀的機雜，機雜跟師傅學習數年後，亦可以考取證書，出師成為技工。由於巴士維修屬危險工作，以前師傅都會罵徒弟，徒弟會怕師傅而「聽入耳」，但現時不少徒弟「唔罵得，一罵唔返工」，大部份師傅「收晒火，不如自己做」，陳個人較常因為唧車及學徒不跟足程序而作責罵。不過由於徒弟的薪金僅數千元至不足萬元，與其被罵不如做「跟車」，薪酬更高，10個徒弟可能僅2人「罵得」留下。

陳表示，九巴技工的薪酬一向比較巴士車長低，據知剛升技工月薪不過12,000元，不少出師後轉職到較高薪的城巴、港鐵或其他車廠。去年技工亦有支持月薪車長大聯盟行動，就調薪幅度抗爭。巴士技工少人入行，但又面對退休潮，以往規定60歲退休，現時會再續聘至65歲。