【九巴車廠欺凌】技工助理換巴士車胎唔聽教　遭師傅手壓頭喝斥

近日網上流傳一段片段，顯示於九巴一個車廠內，一名身穿反光衣的男技工蹲於地面疑檢查車底期間，遭一名戴帽男不斷斥責，期間更以手壓頭，大喝「我就係唔明白你點解咁做！」、「你見唔見到啊？」。及後，男子回應對方時，反觸怒戴帽男，更欲以手拍打對方，及後戴帽男再示意男子返回工作，大叫「望咩啊？做！」 九巴證實，昨晚一名高級技工及技工助理員進行在青衣車廠進行換胎工程期間發生衝突，九巴會嚴肅處理事件，並約見有關員工，在調查事件後，作出適當的處分。

近日網上流傳一段影片，懷疑拍攝地點為青衣西草灣路九巴車廠，一名身穿反光衣的男技工在九巴車旁，蹲於地上以電筒照向車底，疑正檢查車胎時，一名在旁的戴帽男職員不斷大聲斥責，其後更用手將對方的頭多次壓向地下，並大叫「你見唔見到啊？」。該名男技工隨後掙扎、撥開其手再向後退，並向戴帽男回話，豈料卻觸怒對方。戴帽男憤而上前向技工指手劃腳，又欲以手拍打對方，及後更大喝﹕「我就係唔明白你點解咁做！」其後他示意技工繼續其工作，向對方直呼「望咩啊？做！」，更曾作勢揮拳。據悉，施襲男子為車胎部負責人，有人要求下屬換胎時，懷疑因表現問題，有人憤而動手打人。

記者今早到疑為涉事的九巴車廠查看時，暫未見事件中的相關人士。

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九巴證實事件：嚴肅處理 不會容許暴力行為

九巴發言人表示，昨晚約8時許，一名高級技工及技工助理員在青衣車廠進行換胎工程期間發生衝突。該名高級技工要求技工助理員使用指定的儀器積車，惟技工助理員未有聽從。公司會嚴肅處理事件，並約見有關員工，在調查事件後，作出適當的處分。

九巴發言人又指，九巴不會容許在公司範圍及工作期間的任何暴力行為。根據《維修及非文職員工服務手冊》，維修部任何員工在工作上有任何申訴，可按既定的投訴機制向人力資源部反映，人力資源部會調查及跟進。

九巴技術訓練學校創辦於1973年 曾訓練2,000學員

根據九巴網頁資料顯示，九巴於1973年成立學徒訓練中心，及後改名為九巴技術訓練學校，為巴士維修訓練學校，曾訓練二千名學員。完成課程後，學徒可獲頒發政府的認可証書，畢業後可獲九巴受聘成為熟練技工或高級熟練技工。