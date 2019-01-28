【九巴車廠欺凌】愛之深責之切？　九巴fb﹕兩父子平時係咁相處

九巴車廠昨日發生員工衝突事件，高級技工因助理技工「唔聽教」而出言斥責，更用手按頸將他壓在地上，又指手劃腳責罵徒弟。九巴發言人今午回應事件稱，會嚴肅處理事件，並約見有關員工，在調查事件後，作出適當的處分。至晚上，facebook「KMB九巴專頁」稱事件真相「係愛啊」，形容愛之深責之切，兩父子表示平日都是這樣相處，不過網民對此意見不一。

(KMB九巴專頁圖片)

「KMB九巴專頁」上傳一張四格照片。首張圖是高級技工指責蹲在地上的助理技工，並寫了﹕「點解話極你都唔聽」。第二張圖則是徒弟站著，扭師傅耳仔，「老豆仲唔輪到我捏番你」。第三張圖中，徒弟繼續檢查車底，文字寫了﹕「其實都係為咗乘客安全啫」；最後一幅圖便是兩人一同查看手機，「原來要紅話咁易」。

專頁指出，技工事件的事實是「係愛啊！愛之深責之切，兩父子表示平時都係咁相處㗎啦」，又指一場兩父子的相處竟變成大家茶餘飯後的話題，事件中兩人表示﹕「咁就紅咗真係。」並hashtag﹕「兩父子無隔夜仇」。

網民對此有不同看法，有人追問事件最後如何處理，九巴專頁回應指﹕「一笑泯恩仇」；有人則認為教歸教，不應動手，九巴專頁則稱﹕「其實佢哋話冇打大家㗎」。