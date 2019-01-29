【天水圍煙花】醫院外連環爆放巨型煙花　警6小時閃電破案拉3男

農曆新年將至，已有人提早放煙花「應節」。昨（28日）晚上近8時許，天水圍醫院門口對出突然有人放煙花，有網民拍得當時的情況，最少有七枚煙花接連綻放，高達數層樓並發出強大的聲響。而爆出煙花球的位置接近民居及醫院。

兩個巨型煙花紙箱棄路邊

據了解，昨晚八時警方接報指有人在天水圍放煙花，警員到場後，只發現兩個設有50個管道已發射煙花紙箱，無進一步資料。軍裝及特遣隊人員立即翻查CCTV，發現一部可疑貨Van後追蹤到車主住在元朗白沙村。年逾60歲的姓譚車主卻表示兒子借了他的車。至凌晨一時左右，警方追蹤到車主的兒子，對方表示車輛當時借給了一名姓黃男友人。凌晨二時許，懷疑借車的男子到警署自首。警方6小時閃電破案，先後共有三人被拘捕扣查。

現場遺下兩個寫有簡體字的煙花空盒。（陳浩然攝）

由於放煙花的地方在天水圍醫院外，加上近日流感高峰期，前線醫護人員壓力爆煲，有網民笑言﹕「為醫護人員打氣。」

未經批准放煙花屬違法 最高判監三個月

於香港未經批准放煙花屬違法行為，根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙花炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。

去年農曆新年期間，本港多處亦發生多宗在未經批准下發煙花的事件：

2018年2月15日：去年年30晚，屯門大興邨有人疑違法放煙花。

2018年2月16日：去年大年初一晚，深水埗青山道近嘉頓總部大廈對開，有人發現上空燃放煙花，歷時約半分鐘。

2018年2月17日：去年年初二，尖東麼地道近永安廣場對開時有人違法放煙花，途經車輛亦要煞車迴避。