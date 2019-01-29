【大媽打女護】被捕媽媽指護士一句話起爭執　查名牌為「教佢嘢」

廣華醫院凌晨發生護士遇襲案，一名41歲母親帶同7兒子到醫院急症室求診，疑因等候時間問題與一名女護士發生爭執，女護士受傷需接受敷治，警方到場將母親拘捕。涉事被捕媽媽現身，稱自己當時因緊張兒子生病而催促護士，但被對方指「你個仔唔死得」，令她衝動欲拿起對方名牌查看，堅稱自己沒有打人。

廣華醫院急症室今晨發生襲擊案。（潘安奇攝）

稱護士指「你個仔唔死得」

涉事被捕媽媽辜小姐現身講述事件，她指讀小五的兒子，今晨2時許因耳仔痛及喉嚨痛，擔心下她便帶兒子到廣華醫院求診，惟等候近一小時仍未可獲醫生接見，辜小姐稱當時醫院「唔係好多人，得十幾人」。她向該名女護士查詢，「我叫佢快啲，我話個仔耳仔痛頂唔順，姑娘叫我出去，好多人等」，她又指當時女護士說「你個仔唔死得，又走得又郁得」。

欲拿對方名牌「教佢嘢」

「姑娘你唔係咁講嘢嘛，唔係我唔會咁衝動，所以我鬧佢」。辜小姐指，自己當時想拿護士戴著的名牌查看，但被對方拒絕，繼而發生爭執，「唔知香港人唔可以掂人個牌，我想教佢嘢嘛，唔知用咩方法教佢」，辜小姐指當時對方手執著自己的名牌，又稱辜小姐扯斷其頸繩。辜小姐堅稱自己沒有打對方，只想看看對方名牌，對方當時亦沒有跌倒在地，反稱過程中被該護士踢了一腳。警方其後到場調查，指會查看醫院的閉路電視紀錄。

指內地急診室只需等半小時

辜小姐指自己由內地來港，去年7月取得香港身份證，她指過去曾經多次在香港看醫生，試過等候四小時，被問到與內地看醫生有何分別，她指內地看醫生很快，急診室只需等候約半小時，今次自己因出於緊張兒子才會責罵護士，堅稱自己並沒有打對方，「我真係冇打佢，佢講嘢令我太唔開心」，指自己無辜被捕，需於3月回警署報到。

警：被捕人疑用手推對方

警方發言人指，今日凌晨3時許一名41歲女子帶同兒子到醫院求診，其間疑因等候及服務問題與一名女公職人員發生爭執，其間女子疑用手推對方，女公職人員腰痛及手痛於醫院接受診治，41歲女子涉嫌襲擊被捕。