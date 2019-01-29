【大媽打女護】41歲大媽涉襲擊被捕　護協李國麟：香港係法治地方

凌晨3時許，一名41歲母親因兒子喉嚨痛，急急前往旺角廣華醫院求醫。惟其兒子經分流後不屬於緊急狀況，故需等候。母親不滿，要求讓兒子「優先就醫」，一度大鬧急症室，更將一名女護士推跌落地，最終涉嫌「襲擊」被捕。身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟直指，香港為法治之地，涉事女子「郁手一定唔啱」，而且香港正值流感高峰期，醫護人手不足，壓力爆煲，涉事女子的做法，對前線醫護人員無疑是百上加斤。警方指，受傷醫院女職員姓羅(45歲)，被推跌墮地手部受傷；被捕女子拼音姓GU，41歲，涉嫌「襲擊」被捕。

今早廣華醫院有多人求診。 （潘安奇攝）

醫護與病人對病情理解不同 每日都有矛盾、衝突

李國麟表示，前線醫護人員受襲，理應報警處理，「呢度係香港，係法治地方，郁手一定唔啱！要報警，佢要pay the price囉（付出代價）。」他理解市民患病時，身體承受苦楚，難免會有情緒，當然希望盡快得到治理，「人人都想快啲架啦」。惟李認為這些屬於病人主觀感覺，前線醫護人員有專業判斷，能夠分辨哪些病人病情較為嚴重，應優先治理，所以才會設立分流程序。

呢度係香港，係法治地方，郁手一定唔啱！要報警，佢要pay the price囉（付出代價）。 李國麟

身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟直指，涉事女子行動對前線醫護人員百上加斤。 （資料圖片） 涉事女子行動對前線醫護人員百上加斤 李續指，醫護人員與病人對病情理解不同，產生矛盾和衝突，乃前線醫護人員每日都要面對的問題，但醫護人員會向病人解釋清楚，「有時病人發脾氣咪忍囉」，但病人動粗發難無助解決問題，「唔係大聲、打人就有用」。 現時香港正值流感高峰期，醫護人手不足，資源又緊張，求診人士每日增加，前線面對的負擔愈來愈沉重。他認為涉事女子的做法，對前線醫護人員無疑是百上加斤。

市民感近年前線服務者與市民多磨擦

今早約9時，記者再到廣華醫院視察，現場約有十多名市民在急症室求診。吳先生攜同10歲兒子到診，二人均有感冒症狀。吳先生表示，本身擔心會輪候需時，豈知今早廣華醫院求診人數較少，前面只有數名病人，很快就輪到他看醫生。他形容情況較罕有。但他估計，下午可能會有多些市民求診。吳先生不清楚撞跌護士事件，但有感到近年香港有好多踏在前線服務社會的工作者與市民多了磨擦，他感到無奈，並坦言「冇計」。

內地客：急需看症可考慮找私家醫院

宋小姐的年幼女兒發燒，於是來急症室求診。宋的女兒在港出生，但宋本人非港人，她指香港護士態度良好，香港醫療服務也比大陸好，輪候看症的程序都好公平，惟她指在大陸輪候急症不需等太久。她不了解涉事女子為何要推跌護士，但估計涉事女子太過焦急、擔心兒子病情。宋認為，如果急需看症，可考慮找私家醫院。