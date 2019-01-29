【大媽打女護】要求讓兒子優先睇醫生　惡「大媽」出手打廣華護士

凌晨3時許，旺角廣華醫院發生護士遇襲案。據悉，一名母親帶同兒子到醫院急症室求診，等候見醫生期間，有人突然大鬧急症室，要求讓兒子優先就醫，惟因其兒子經分流後不屬於緊急狀況，故需等候。護士遂作出勸說，然而有人突然發惡，出手打傷護士。駐院警崗的警員見狀，立即制止並將該名母親拘捕，隨後召警車到場，將其押到警署扣查。受傷護士由同僚協助敷治，警方正調查事件。

消息稱，被捕人的兒子年約7至8歲，有喉嚨痛等症狀，經分流程序後並不屬緊急。然而有人三番四次擅自走入診療室，大吵大鬧嚷着要其「寶貝仔」優先看醫生。一名女護士見狀向其解釋，稱會盡量作出安排，惟竟被對方出手打傷，推跌落地。消息續稱，被捕人說話帶有濃烈內地口音，持有香港身份證。

警方指，受傷醫院女職員姓羅(45歲)，被推跌墮地手部受傷；被捕女子拼音姓GU，41歲，涉嫌「襲擊」被捕。

市民感近年前線服務者與市民多磨擦

今早約9時，記者再到廣華醫院視察，現場約有十多名市民在急症室求診。吳先生攜同10歲兒子到診，二人均有感冒症狀。吳先生表示，本身擔心會輪候需時，豈知今早廣華醫院求診人數較少，前面只有數名病人，很快就輪到他看醫生。他形容情況較罕有。但他估計，下午可能會有多些市民求診。吳先生不清楚撞跌護士事件，但有感到近年香港有好多踏在前線服務社會的工作者與市民多了磨擦，他感到無奈，並坦言「冇計」。

內地客：急需看症可考慮找私家醫院

宋小姐的年幼女兒發燒，於是來急症室求診。宋的女兒在港出生，但宋本人非港人，她指香港護士態度良好，香港醫療服務也比大陸好，輪候看症的程序都好公平，惟她指在大陸輪候急症不需等太久。她不了解涉事女子為何要推跌護士，但估計涉事女子太過焦急、擔心兒子病情。宋認為，如果急需看症，可考慮找私家醫院。

今早廣華醫院急症室有數名市民求診。 （潘安奇攝）