【拾荒伯猝死】七旬翁深水埗港鐵站外倒斃　揭無家者增加宿位短缺

案件初步相信沒有可疑，警方檢獲男事主的身份證明文件及拖鞋。（梁銘康攝）

七旬翁猝死港鐵站外

今日（30日）早上10時許，深水埗港鐵站A出口外，一名78歲姓張男露宿者昏倒地面，一名29歲男途人立即報案。救護員接報到場，證實男事主當場死亡，仵工將男事主遺體移送殮房。案件初步相信沒有可疑，警方檢獲男事主的身份證明文件及拖鞋。

據現場消息指，一名途人於今早九時許路經上址，發現男事主倒在路邊一條空隙，初時以為他睡覺。至一小時後再經上址，發現男事主沒有反應，於是報警。

吳衛東：露宿者宿位不足 外展隊人手亦短缺

關注露宿者情況的社區組織協會幹事吳衛東指，本港露宿者的宿位情況不足，本港2013至2014年有746名露宿者，至2017至2018年上升至1127名，增幅約五成。另外，由於露宿者人數按年上升，但宿位依舊不足，只是由202個增至220個，增加約10%。吳衛東稱，由於外展隊的人手不足，政府未有對此增撥資源，對露宿者的服務人手及資源遠超需求。

立法會文件：前年加設20個資助宿位

據立法會文件顯示，為回應露宿者的緊急及短期住宿需要，社署於2016至2017年度，透過增撥資源加設了20個資助宿位。另外，社署資助三間非政府機構各自營辦一隊露宿者綜合服務隊，為露宿者提供一系列的服務，包括緊急或短期住宿、緊急援助金、起居照顧。

一周兩宗！上周TVB臨時演員 露宿尖東猝死

上周三（23日）64歲無綫臨時演員劉何志，凌晨時分完成劇集《極度怪咖》的臨時演員通告。何於尖東海旁長凳休息，至早上九時許，被管理員揭發他沒有反應，救護員到場證何當場死亡。據了解，男事主於凌晨下班後，海旁長凳休息，豈知一睡不起。