【港人港豬．肉枱篇】利潤低兩成只賣本地豬　八旬肉販堅持四十載

清晨六時半天色仍暗，大圍顯徑街市外的運肉貨櫃車駛至，工人把屠宰好的豬肉搬到手推車，再運到長旺肉枱枱面。十五分鍾後，肉枱老闆黃金松已到街市，慢慢把捲閘拉起，生鏽的閘門發出「隆隆」的聲響，老舊燈管閃爍數秒，才照亮牆上「新界農場直銷」的字眼。 79歲的黃伯，40年前開始賣豬肉，多年來仍堅持親自開車到耀生農場取港豬，即便本地豬利潤較內地豬低兩成，仍沒有改賣，只因「本地豬好味又好食！」

黃金松手起刀落，把豬肉分拆。（陳蕾蕾攝）

黃伯穿上黑色水靴，套上白色圍裙便開始工作。手起刀落，把豬肉拆件、隔毛、沖水，掛上鐵勾，工序差不多完成時，街市喧鬧聲漸響起，窄長的巷道開始人來人往，黃先生懷著一腔濃濃的客家口音笑說「做豬肉，唔勤力唔得！」

（陳蕾蕾攝） 賣港豬四十載 嘆銷量不及從前多 黃伯從前在鄉下耕田種菜，39歲來港便跟隨父親在秀茂坪街市賣豬肉，「搵唔到工咪做住先！」一做便做了四十個年頭。家中兩位弟弟早期亦會幫忙賣豬肉，後來只剩他替爸爸打理肉檔，他憶述當年一天能賣數隻豬，生意好得很，街市內又有分店，後來秀茂坪街市重建，他便遷移到顯徑街市。「以前好做啲，𠵱家生意難做」黃伯指現時舖租及人工上升，銷量卻不及以前多，以往一日賣四隻豬，現在日賣兩隻，每當碰上非洲豬瘟等豬疫問題，生意更為慘淡，一天或失二千元生意。

即便內地豬成本價較低，黃伯仍堅持賣本地豬。（蔡正邦攝） 港豬利潤低兩成仍堅持 農場親本地豬 黃伯多年只賣耀生農場的本地豬，內地豬成本價較低，利潤高，兒子亦曾勸他改賣利潤大陸豬，內地豬肉賣58元一斤，本地豬則賣60元，利潤相差近兩成，「一百蚊差二百蚊，好多架啦！」他卻認為港豬較好吃，一直堅持賣本地豬。「本地豬色水靚啲！」肉質呈鮮紅色，內地豬肉則呈白色。農場與肉枱如此合作，便已過數十載。 其他肉枱大多是透過買手購豬，黃伯四十多年來卻一直親自取豬，現時隔天駕車到清水灣道的耀生農場取豬。取豬當日中午時份，他便開著那輛白色街斗車到豬場，在場內選好四頭豬，讓農場主人盧生去取，有人進入豬欄，豬隻便「嚄嚄」亂叫，他們合力把豬隻磅重、送上車後，黃伯便把車開往上水屠房屠宰，待隔日運輸工人把宰好的豬隻放上肉枱。

+ 2

昔日元朗屠房親宰豬

昔日仍有私營屠房，買豬隻後他便帶往元朗屠房，伙同伙計親自宰豬，一人負責隔毛、一人負責開肚，看似困難，黃伯卻笑說「兩三分鐘搞掂一隻，好快！」後來政府興建上水屠房，取替元朗、堅尼地城及長沙灣屠房，他便把豬隻運到上水屠房代為劏宰，連同運輸費屠宰費用等等，共要付二百多元。

不工整的撕裂痕跡印證年月的消逝。（陳蕾蕾攝）

店面掛著一本傳統日曆，不工整的撕裂痕跡印證年月的消逝，黃伯說明年便會退休，把肉檔交給兒子打理，那腔客家口音娓娓道出「無得話唔捨得，年紀大做不唔到就要退休，無力氣斬豬。」