【港人港豬．豬場篇】15歲擔起豬場　老豬農堅持培育百分百港產豬

清水灣道兩側林蔭樹立，偶有車輛呼嘯而過，一道不起眼的鐵皮大門埋藏在路邊，門後傳出刺鼻的氣味。推開鏽嘖斑斑鐵門，「嚄嚄」的豬啼聲隨即傳進耳邊，兩旁盡是磚石水泥搭成的矮牆，圈養數十小豬，幾縷陽光穿過屋頂抖落豬欄內，豬隻慵懶堆疊在一塊。 這座鄰近車道的豬場經營數十載，是香港碩果僅存的家庭式農場，農場主人盧蔭強，在六十年代成為豬農，初入行時技術欠乏，手足無措面對豬群患病死亡，後來自學養豬，慢慢掌握技術，直言「用心照顧豬，同照顧人一樣。」

豬隻慵懶堆疊在一塊。（蔡正邦攝）

耀生農場仍保留傳統豬舍格局，磚石鐵皮便搭成數個豬欄，農場雖小卻井井有條，配種母豬獨立圈養，剛出生的幼豬室內保暖飼養。63歲的盧蔭強說，從前場內僅數隻豬，「養吓養吓越養越多」，外面的豬場跟隨時代轉變，把圍牆改裝成鐵欄，他卻指鐵欄傳病速度快，於是至此仍保留與父親合力建起的傳統豬舍，數十年的歷史扎實封存在水泥矮牆內。

盧蔭強十五歲便投身養豬業。（蔡正邦攝） 家裡環境拮据 十五歲投身養豬業 盧蔭強自六十年代開始養豬，那年代周遭家家戶戶都是小規模的豬場，單是西貢便有百多戶，養豬平凡不過，「就算係好遠豬農都會識，大家一齊搞興旺個行業」。後來父母先後患病，家裡環境拮据，作為家中長子的他，中三便輟學，擔起照顧三名弟妹的責任。15歲的就順利成章接替父母的工作，年紀輕輕選擇成為全職豬農，旁人眼內盡是不解，直言「個陣人人都當我怪物」。

「個陣人人都當我怪物」 耀生農場主人盧蔭強

九十年代便開始使用美國的冷凍精液配種。（蔡正邦攝） 昔日技術欠奉 豬隻患病難產 初入行時，畜牧技術並不純熟，才十多歲的他經常「撞版」。當年飼料養豬還未盛行，養豬要向酒樓收集廚餘作為餿水，每天一大早盧先生便要起床燒柴，再把餿水倒進大鍋裡面翻煮，熱騰騰的煙氣彌漫整個廚房，煮畢餿水已汗流夾背。 蓄牧雜誌自學養豬 堅持冷凍精液配種 那個年代口蹄病在豬間爆發是常有之事，患病的豬隻容易難產、死亡率高，「以前生一竇豬唔識處理，分分鐘成竇死咗。」豬隻發病，作為豬場主人卻手足無措，意識到技術的不足，他便自學鑽研，看台灣的畜牧雜誌學習處理，「𠵱啲冇人教，全部都係自己睇書學返嚟。」90年代，行家介紹使用美國的冷凍精液配種，剛開始成功率非常低，連介紹人都摒棄這個配種方法，他卻堅信美國的監控系統，以傳真機與美國方面書信來往，「96年開始我未買過一隻豬入場，所以避左好多疾病。」

「以前生一竇豬唔識處理，分分鐘成竇死咗。」 耀生農場主人盧蔭強

（蔡正邦攝） 金融風暴豬價跌半 非洲豬瘟歷年最大危機 在科技未發展的年代，他抵擋過數場豬疫的洗禮，然而當年對豬業最大沖撃的，並非天災，而是人禍。盧先生憶述，90年代金融風暴襲港，同時泰國的冰鮮豬肉引入，豬價短時間內跌了五成，千元一擔的豬，跌至六百元。後來風暴過去，又經過了哮喘豬、豬流感等，但對於自行培養種隻的他均沒影響，反而近期鬧得熱烘烘的非洲豬瘟，他卻形容是歷年最大的危機，一旦帶菌進豬場，豬隻便全軍覆沒，「人見到都好心噏，活生生嘅豬就咁死。」

「用心照顧豬，同照顧人一樣。」 耀生農場主人盧蔭強