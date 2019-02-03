【澳門第二槍】內地男搶劫100元被截獲　亮刀衝向司警遭開槍擊中

澳門月內開第二槍！根據澳門媒體報道，今凌晨1時43分，司警局人員接獲治安警的通知，指巴坡沙大馬路新城市花園第一街一家食店發生搶劫案。據報案事主指，當時與三名朋友在上址宵夜時，突然有一名內地男子從側門進入店舖，並偷去事主放在枱上的手提包，事主與其中兩名友人追截，內地男竟拔刀刺傷其中一名友人，隨即逃走。司警於清晨5時15分時，在祐漢第二街附近發現疑人，疑人逃走及激烈反抗，更拔刀衝向司警人員，司警喝止無效，開槍擊中疑人大腿。這是繼上月4日後，澳門執法機關今年開出的第二槍。司警將於下午5時召開新聞發佈會交代詳情。

拔刀刺傷事主友人 再亮刀衝向司警

根據澳門媒體報道，凌晨1時許接獲報案，指在巴坡沙大馬路新城市花園第一街一家食店發生一宗搶劫案。司警經調查後，得知報案人在凌晨零時許，在上址與三名友人宵夜及聊天，當時店舖已關門，只開啟側門作進出用途。至凌晨1時，突然有一名陌生的內地男子從側門進入店內，偷去事主放在枱上的一個手提包，事主發現後，與其中兩名友人追截，在新城市花園第二街附近一條橫巷截獲疑人，四人糾纏，突然內地男從斜袋內拔出一把約10厘米生果刀，刺傷事主其中一名友人的右前臂。這時，內地男在手提包內取去現金後，將手提包棄於地上，向關閘方向逃去。經事主點算後，共損失財物約澳門幣100元，其友人則需送院治理。據知，事主及一名朋友為外僱人士，而被疑犯刺傷的傷者則為澳門人。

司警局就事件展開調查，在清晨5時15分，在祐漢第二街附近發現疑人，疑人逃走，雙方追截至萬壽樓一樓時，疑人作出激烈反抗，並拔刀衝向司警人員，司警喝止無效，遂開槍制止，並擊中該名疑人大腿。司警隨即召來救護車將他送院治療，現時沒有生命危險。案件仍在調查中。據悉，涉案內地男子姓付，31歲，曾使用合法證件入澳門，但逾期居留，故在本年1月11日被遞解出境，後來再經偷渡入澳，逗留約7-8日。司警已有證據顯示他犯上搶劫、持有禁用武器、加重傷人及抗拒及脅迫罪。



司警今午在萬壽樓附近尋找彈頭，至中午12時，已檢取涉事彈頭，並帶返司警局檢驗，而涉案手槍亦需進行檢驗。而開槍的司警於2014年入職，經輔導後，現時心理及生理並無受影響，可繼續執行職務。當局重申，對司警使用配槍有嚴格指引，如遇上突發事件，首先要作口頭警告，如對方未有收歛，司警會使用警棍或胡椒噴霧，如在自己及第三者有生命威脅情況下，才可開槍。當局認為警員當時符合指引。

澳門警方一個月內兩次開槍

上月4日，澳門路氹城銀行綜合渡假城外發生警員開槍事件，一名操普通話男子與數名男子在有蓋禁煙範圍外吸煙，站崗警員上前勸阻，男子情緒激動，不斷推撞及大罵警員，警員曾以警棍還擊無效，遂向天鳴槍，無人中彈，其後在下午時分，將涉案的三名內地男子拘捕，並移送檢察院偵辦。