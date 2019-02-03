【新年煙花】年廿九晚　北區運動場公然違法放煙花　歷時逾一分鐘

新年違法燃放煙花不絕，繼日前天水圍醫院外有人放煙花被捕後，今（3日）年廿九晚有人在上水北區體育館外連環放煙花！

晚上10時許，上水馬會道北區運動場外，懷疑有人燃放煙花，多名居民目擊煙花在運動場半空綻放的情況，並拍攝影片上傳至網上。根據網上片段可見，煙花歷時逾一分鐘，最少燃放了46枚煙花，其間不斷傳出巨響。《香港01》就事件向警方查詢。警方發言人指，警方於晚上10時46分接獲相關報案，正調查事件，暫未有人被捕。

據知，放煙花現場為北區運動場，靠近龍琛路體育館。《香港01》記者得悉事件後趕往採訪，惟運動場於晚上11時關門，記者到場時已經落閘。不過，記者在附近搜索，於毗鄰的上水游泳池停車場對開，發現一個大約一呎半見方的煙花盒，標明是「100頭」。

有北區市民在網上留言，笑指「跑步都有煙花睇」、「奧運會開幕?」，但不少網民均認為事件相當嚴重，由以往偷偷在空地放，演變成「光明正大」在運動場放，恐會造成危險；而更多人則認為：「阻住瞓覺!」

未經批准放煙花屬違法 最高判監三個月

於香港未經批准放煙花屬違法行為，根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙花炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。